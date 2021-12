Auxílio Brasil: MP não garante retroativo de R$ 400 de novembro, nem valor extra para 2022

Mas, em novembro, os beneficiários receberam o valor apenas reajustado , em cerca de 18%, em relação ao que já recebiam do Bolsa Família.

Com a demora em aprovar a chamada PEC dos Precatórios, que deve ‘abrir espaço’ no Orçamento para o pagamento do benefício, o governo segue sem fonte de recursos para esses pagamentos.