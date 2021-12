Avanço da ômicron é a causa de suspensão de festas em comemoração ao Reveillon

Apesar da queda expressiva de casos de Covid registrados no Brasil, ainda não é hora de abrir mão dos cuidados para conter a proliferação do vírus, principalmente com a nova variante Ômicron em circulação pelo país, avisam especialistas. Por isso, as festas em comemoração à virada de ano, na noite de sexta para sábado, não serão muito diferentes do que foi o ano passado, quando ocorreu o auge pandemia.

Até a manhã deste domingo (26), 22 capitais já haviam anunciado que não terão festas de Réveillon, e quatro – Rio Branco (AC), Natal (RN), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ) – optaram por promover apenas queimas de fogos.

Boa Vista (RR), por sua vez, será a única que promoverá shows durante a virada de ano. Na capital roraimense, artistas locais de diversos gêneros, como sertanejo, eletrônico, pop rock, MPB, foram convidados pela prefeitura para se apresentarem no Parque do Rio Branco.

Os dados fazem parte de levantamento nas 27 capitais do país. Com o avanço da Ômicron, nova variante do coronavírus, gestores municipais decidiram, pelo segundo ano consecutivo, cancelar as festividades de Réveillon.

Embora as festas de fim de ano sejam, normalmente, comemoradas com familiares, a utilização do álcool 70% também é indispensável, além do uso de máscaras. Especialistas também orientam que é importante que toalhas descartáveis substituam toalhas de pano, pois, dessa forma, o contato de várias pessoas com um único objeto será evitado.

Em caso de viagens, para se proteger durante percurso em avião ou ônibus, especialistas dizem ser necessário que se mantenha as mãos higienizadas com água e sabão, quando possível, e álcool em gel.

Caso apresente algum sintoma da Covid-19, tenha tido contato nos últimos 14 dias com alguém infectado ou em caso de diagnóstico positivo, não encontre outras pessoas. Essa atitude é importante para garantir a saúde de todos. Em relação às festas para o futuro, incluindo o Carnaval, quatro capitais se anteciparam, já cancelaram o Carnaval de 2022. São elas: Belém (PA), Teresina (PI), Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS).

O prefeito de Fortaleza (CE), José Sarto (PDT), anunciou o cancelamento dos recursos que seriam usados no ciclo carnavalesco na capital cearense. “São quase R$ 14 milhões. Vamos usá-los para proteção alimentar, saúde e o incentivo à cultura. O nosso compromisso é com a saúde do fortalezense”, frisou.

A realização da folia do Rei Momo, no entanto, segue indefinida na maioria das capitais, incluindo Rio Branco. No Rio de Janeiro, o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde recomendou que ainda não seja estabelecida nenhuma restrição à realização do evento.

Já a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que o Carnaval 2022 está sendo planejado. Pontuou ainda que a realização do evento está condicionada ao quadro epidemiológico relativo à pandemia de Covid-19 e ao entendimento das autoridades de saúde pública e sanitárias.