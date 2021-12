Avião que decolou de Brasília para Porto Velho retorna ao aeroporto por conta de ‘mau-cheiro’

Um avião da Gol Linhas Aéreas que decolou de Brasília com destino a Porto Velho (RO), na manhã desta quarta-feira (8), precisou retornar ao aeroporto depois que foi detectado um “mau-cheiro” na aeronave.

Segundo a empresa, o avião, que saiu às 8h55 do Aeroporto Internacional de Brasília com 111 passageiros, voltou à base “por precaução”, para passar por uma manutenção não programada. A companhia não detalhou a causa do problema.

Até o início da tarde desta quarta, de acordo com a empresa, a aeronave ainda não tinha sido liberada.

A Gol informou que os passageiros foram realocados em outro avião, que decolou às 13h. “Todos os clientes receberam assistência, com alimentação, até iniciarem novamente o processo de embarque”, disse a empresa.