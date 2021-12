Azul Linhas Aéreas vai operar no Acre com voos comerciais; Gladson anuncia redução de preços

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira (8) que a Azul Linhas Aéreas vai operar com voos comerciais no Acre.

Dentro de 90 dias, a empresa fará a linha Rio Branco-Campinas (SP) – que é um polo de distribuição de passageiros – com um Airbus A320.

O pedido do governador foi atendido pelo diretor de Operações Institucionais da Azul, Fábio Campos, em uma reunião que aconteceu nesta quarta, na sede da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac).

Os deputados Vanda Milani e Jesus Sérgio também participaram do encontro.

“Há tempos luto para aumentar a oferta de transporte e possibilitar rapidez e redução de custos para a população do nosso Acre. Graças a Deus tivemos essa resposta positiva”, disse o chefe do executivo.

Gladson faz questão de ter a bancada federal inteira reunida no lançamento do primeiro voo, que será anunciado nos próximos dias.