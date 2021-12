Barcos afundam durante forte chuva na orla de Manaus; veja vídeos

Dois barcos afundaram na orla de Manaus durante o forte temporal que atingiu a capital amazonense nesta segunda-feira (27).

Um dos barcos afundou no porto de um estaleiro da Zona Oeste da cidade. O outro, conforme informações, foi próximo ao porto da Ceasa.

Em um dos vídeos é possível ver o momento que o barco está quase afundando totalmente. Pelas imagens, a embarcação aparenta ser de três andares. Apesar da gravidade do naufrágio, não há registros de feridos.

Veja o vídeo:

Além dos naufrágios, no Porto do Chibatão, alguns containers não aguentaram a velocidade dos ventos e caíram do lote.

Em outro vídeo, é possível ver o desespero de algumas pessoas durante a forte chuva, enquanto uma embarcação, aparentemente da empresa Petrobras, afundando.

Outros estragos

A forte ventania, que não costuma ser registrada normalmente na capital, assustou pela sua velocidade e por causar diversos estragos.

Na zona Leste, uma placa de orientação com estrutura metálica caiu no meio da avenida Autaz Mirim, e causou congestionamento no local.

No bairro da Glória e no Centro, foram registrados diversos destelhamentos. Além disso, alguns pontos da cidade, como em Adrianópolis ficaram sem energia. Quedas de árvores também foram registradas, inclusive, na Ponta Negra.

Veja outros vídeos: