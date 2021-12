Beth Passos traz cliques de Hugo e Guilherme no AC, aniversário da poeta acreana Edir Marques no RJ e mais; confira

Marizete Dourado trintou e comemorou a data no show de de Hugo e Guilherme, dia 27 no Maison Borges. Parabéns lindona!

Grande dama da sociedade acreana Edir Marques comemorou junto ao marido Mauro Modesto seu aniversário na cidade maravilhosa no último fim de semana. Vida longa, minha querida!

O casal Denise e Athos Borges, Rodrigo Borges com a namorada Penélope Costa no evento que marcou os 11 anos do Maison Borges com o mega show da dupla sertaneja Hugo & Guilherme, dia 27.

Dirceu Zamora e Paulo Maia (donos do espaço barracão) com a dupla Hugo e Guilherme.

André Borges feliz da vida com o sucesso do evento ladeado por Hugo & Guilherme.

Mariana Chaves, Isadora Modesto, Thaís Manchini e Penélope Costa curtindo o show.

A querida Socorro Jorge realizou degustação do novo prato do Point do Pato aos associados da ACOS (Associação dos Colunistas Sociais do Acre). Na foto os colegas Ivete Martinello, Luiz Theodoro, Marcia Abreu, Claudia Souza, Giulianna Evangelista, Jackie Pinheiro e Moises Alencastro.

O atleta Wolter Jr representou o Estado do Acre no Teatro Manauara, em Manaus, AM, na categoria Amazonas Classic Bodybuilding acima dos 80 kg no Top 5. A primeira foto é do ator Pierce Brosnan e sua esposa há vinte anos, no início do casamento. A segunda foto é deles hoje. Quando os tolos apontaram para ele que ela havia engordado, ele simplesmente respondeu: ′ Ela é aos meus olhos a mulher mais bonita do mundo, ela criou meus 5 filhos com amor. No passado, eu já a amava por sua personalidade e não apenas por sua beleza. Agora eu a amo ainda mais. Tenho muito orgulho dela e sempre tento ser digno de seu amor.

É sobre isso!

Em abril de 1980, na greve do ABC, foi figura de destaque na mediação entre trabalhadores, patrões e Estado. No ano seguinte, em maio de 1981, após o episódio da bomba do Rio Centro, lamentou que o presidente João Figueiredo, mesmo tendo recebido o apoio de todos os partidos, “tenha entregue a tarefa de apurar o caso ao I Exército “Se não enfrentarmos as quatro dívidas – a dívida externa, a dívida interna, a dívida social e a dívida institucional – o Brasil acabará entregue aos estrangeiros ou à rebelião das ruas”.

Mesmo 38 anos depois de proferidas as frases marcantes do líder da luta pela anistia Teotônio Vilela continuam presentes na memória dos brasileiros.

On Line

*O vírus ômicron pede passagem e abre alas para ensinar um pouco de ciência, digamos, mais um pouco, ao mundo. E na visão dos especialistas, o que deveria acontecer na prática é a realização de testes RT-PCR em todos os passageiros que chegassem ao país.

*O Ceará não terá festa de réveillon na praia de Iracema devido ao risco de nova onda de Covid-19 “Tomamos essa iniciativa por absoluta prudência, responsabilidade e respeito, de forma prioritária, à vida dos nossos irmãos cearenses. Não descansarei enquanto não vacinarmos toda a população cearense”, (Governador, Camilo Santana). Aplausos!

*Atenção mulheres, priorizem-se, porque os homens cedo ou tarde, na primeira dificuldade, as abandonarão, é um dado estatístico.

Cerca de 70% dos homens abandonam suas companheiras após o diagnóstico de doenças. Nas filas de presídios masculinos, a maioria é mulher visitando homem, e nos presídios femininos, nenhum homem, nem mesmo filhos homens, no máximo a mãe aparece para visita.

*A situação está ficando cada vez mais caótica. Das 40 UBS (Unidade Base de Saúde) em São Paulo registraram pessoas pedindo para serem internadas e terem a garantia de fazer pelo menos UMA refeição ao dia. As pessoas estão recorrendo ao SUS porque têm FOME!! Impossível ter saúde mental sem ter as necessidades BÁSICAS atendidas!

*Quem realmente manda no mundo é o capital. E o capital não tem sentimentos.

*Os conservadores tentaram conservar a escravidão, tentaram conservar a monarquia, tentaram conservar a ditadura e tentam conservar as desigualdades, mas o mundo muda.

*Quem diria que o comediante e deputado por São Paulo, Tiririca, seria a opção terceira via. Pois ele é o deputado do PL que mais votou contra o governo do presidente Jair Bolsonaro na Câmara Federal.

*E segue a prática do velho truque de destacar um trecho e só depois colocar o “link para a matéria completa” (que ninguém vai ver). Devia ser classificado como Fake News.

*É sério que o touro brega da bovespa era feito de fibra de vidro? Material altamente inflamável. Seria uma pena se algum grupo de manifestantes tivessem sabido disso antes de arrancarem, não é mesmo?

*Parafraseando Belchior: ” eu estou muito ‘cansada’ do peso da minha cabeça “.

As mulheres vão embora

“Toda mulher tem um homem que se foi”. Assim começa um poema que escrevi cerca de 20 anos atrás, reforçando a ideia de que eles saem para comprar cigarro e esquecem de voltar. A sociedade sempre aceitou como natural a figura do homem que um dia se enrabicha por outra e abandona a família, ou, dizendo de forma menos cafajeste, a do homem que deixa de amar a esposa e reconstrói sua vida.

Pertencia só a eles a liberdade de ir e vir. Tinham dinheiro no bolso e eram donos de seus narizes: às mulheres restavam as lágrimas e uma pensão para os filhos, tivessem um bom advogado. Hoje, as mulheres também vão embora. Não precisam alegar que irão comprar cigarro na esquina, a sinceridade é mais saudável: elas se vão porque a relação se desgastou, se vão para escapar de um parceiro agressivo, se vão porque se apaixonaram por outro, se vão porque evoluíram profissionalmente e novas oportunidades surgiram.

Se vão porque assim decidiram. Diante da secular hegemonia masculina, nossa independência ainda é uma novidade, nem todos se acostumaram. Mas homens esclarecidos e sagazes nos respeitam. Sofrem, como nós sofremos com a partida deles. Choram. A dor da perda é a mesma. Vez que outra, os mais inconsoláveis rogam praga: “você vai ficar sozinha para o resto da vida! ”.

Cuidado. Em vez de inibi-la, a ameaça poderá entusiasmá-la: o que não falta é mulher sonhando em sair de uma relação para viver só para seus livros, filmes e amigos, livre como o vento soprando nas montanhas. Pena que não há poesia na ignorância. Uma mulher que se vai, para muitos, é uma afronta. Homens mal preparados para a igualdade não sabem lidar com a rejeição.

Em vez de buscarem uma terapia para ajudar, eles buscam a arma que escondem em cima do armário, buscam uma faca na gaveta da cozinha e aumentam os índices de feminicídio. É só ler os jornais, acompanhar as estatísticas. É sempre a mesma razão banal: matou porque ela teve a audácia de largá-lo. Extra, extra! As mulheres vão embora. Ganham o próprio salário e vão embora. Leem, se informam, se unem, se reconhecem em outras mulheres, e se for necessário, vão embora. São mães e vão embora sem fugir de suas responsabilidades: estão protegendo os filhos de um ambiente hostil. Amaram seus homens, foram felizes com eles, e quando deixaram de ser, foram embora.

Nada de novo, é o que os homens sempre fizeram. Novidade seria se eles fossem assassinados por causa disso. Eduquemos bem nossos meninos de 8, de 10, de 15 anos: mulheres não são propriedade alheia, elas vão embora. Cientes dessa realidade, quando adultos eles se tornarão os melhores companheiros, os mais inteligentes, os mais amorosos, aqueles que darão a suas parceiras todos os motivos para ficar.

Martha Medeiros