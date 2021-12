Bocalom contraria manifestantes antivacina e defende imunização de crianças: “Precisamos salvar vidas”

O prefeito Tião Bocalom usou um tempo do seu discurso durante o evento de comemoração dos 139 anos de Rio Branco, nesta terça-feira (28), para contestar os manifestantes que ocuparam a Praça da Revolução para protestar contra o passaporte da vacina e a imunização de crianças contra a COVID-19.

O progressista afirmou que inúmeras pessoas estão morrendo porque não foram imunizadas contra o vírus, inclusive as crianças.

“Não podemos deixar ir embora essa oportunidade de vencer esse vírus que tem tirado a vida de tantas pessoas. Precisamos nos vacinar, imunizar as crianças, inclusive contra a gripe. A Prefeitura tem dado toda assistência necessária às pessoas, com postos abertos, vacinas disponíveis, etc. Vacinas salvam vidas”, explicou o gestor.

Enquanto defendia a imunização, o prefeito chegou a ser vaiado pelos manifestantes, mas disparou: “Vocês têm o direito de protestar e nós temos o de vacinar. É democrático”.