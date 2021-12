Bolsonaro diz que Petrobras anunciará redução no preço de combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a Petrobras anunciará, a partir da próxima semana, redução no valor dos combustíveis. A declaração foi feita neste domingo (5/12), em entrevista ao Poder 360 em Brasília, enquanto o mandatário acompanhava partida de futebol no Minas Tênis Clube.

“A Petrobras começa, essa semana, já anunciar redução do preço do combustível. O que eles [prefeitos] têm alegado, que eu tenho ouvido eles reclamarem, é que com o aumento do combustível aumenta o preço da passagem. Agora, seria bom que eles procurassem os governadores”, disse. “Até porque quando o brent cai, essa coisa é automática, não é bola de cristal.”

Questionada pelo Metrópoles, a Petrobras disse que não vai se manifestar sobre as falas de Bolsonaro.

