Bolsonaro sobre Mendonça no STF: “Dia bastante feliz para os cristãos”

“Hoje, para mim, para todos nós e para os cristãos também é um dia bastante feliz. No dia de ontem, nós conseguimos enviar para o Supremo Tribunal Federal um homem terrivelmente evangélico, um compromisso nosso, de mandar para a Suprema Corte um homem que tem Deus no coração”, disse o chefe do Executivo.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!