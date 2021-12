Bomba: Band antecipa estreia do novo programa de Faustão

Conforme antecipamos com exclusividade, o contrato de Fausto Silva com a emissora dos Marinho será encerrado na próxima sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021.

Devido a isso, nos primeiros minutos do próximo ano, a rede de TV da família Saad colocará no ar uma edição especial do Faustão na Band que tem estreia programada para o dia 17 de janeiro de 2022.

Lembrando que Faustão dividirá a apresentação do especial com Anne Lottermann, ex-apresentadora do boletim meteorológico do Jornal Nacional que assinou com a emissora da família Saad um contrato de três anos para fazer parte do Faustão na Band.

Anne Lottermann, nova contratada da Band (Divulgação)