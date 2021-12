Bomba! Multa milionária tira Faustão dos domingos da Band

A coluna apurou que Faustão tinha o desejo de comandar em 2022 um programa dominical nas noites da Band. Entretanto, uma cláusula contratual entre o artista e a Globo o proíbe de apresentar uma atração dominical no período de um ano.

Devido a isso, Fausto estreará na emissora da família Saad com um projeto diário a partir do dia 17 de janeiro de 2022. Segundo consta, se esse acordo for desfeito, o jornalista terá que pagar algo em torno de R$ 50 milhões de reais para a empresa que o consagrou.

Mesmo fora da Globo, Faustão será um dos comunicadores mais bem pagos da TV brasileira no próximo ano. De acordo com fontes, o salário do artista passará da casa dos atuais R$ 5 milhões de reais que ele recebe como contratado da poderosa (o vínculo se encerra no próximo dia 31). Já que na casa nova, ele terá uma porcentagem nos lucros da nova atração.

Algo similar aconteceu com Marcos Mion que está proibido pela Record TV de apresentar um reality na TV aberto no período um ano (vence em abril de 2022).