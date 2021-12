Bruno Borges é confirmado no BBB22, diz Leo Dias

A coluna LeoDias descobriu mais um nome do elenco do BBB22. Detalhe: dessa vez, o participante que iremos revelar não faz parte do grupo Camarote, apesar de lidar com muitos famosos. Trata-se do nutrólogo goiano Bruno Borges, que já cuidou da saúde de muitos sertanejos ligados a um dos mais importantes escritórios de agenciamento artístico do país.

Nossa reportagem apurou que Bruno conhece muitos segredos de artistas. Apesar de não ter o hábito de postar fotos com os pacientes famosos, pessoas próximas afirmam que o nutrólogo pode “dar com a língua nos dentes” depois de uns bons drinks nas festinhas do programa. Conhecido como Brunão, o médico também é definido como uma pessoa muito engraçada.