Buscas por menino de 11 anos perdido na mata são encerradas sem sucesso

De acordo com a Polícia Civil do município, até domingo (28), o caso era tratado como desaparecimento. Durante as investigações, a polícia teve informações que podem indicar que outra situação teria levado ao sumiço de Gabriel.

As informações não foram divulgadas pela polícia para não atrapalhar as investigações. A delegacia solicitou mandados de prisão temporária em nome da mãe da criança e do padrasto. Eles foram presos na terça-feira (30).

“Estávamos trabalhando com a informação de que ele havia desaparecido. Após as investigações e uma reunião realizada com a equipe, nós encontramos alguns pontos obscuros que não fecharam. Foram esses pontos que motivaram o pedido de prisão temporária”, informou a delegada do município, Roberta Merli.