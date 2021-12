“Cada centavo da minha família foi conquistado com muito suor”, diz Gladson na Aleac

Durante a sessão solene da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que concedeu a Comenda de Mérito da Casa do Povo a diversas autoridades e figuras de destaque do Estado, nesta sexta-feira (17), o governador Gladson Cameli voltou a comentar sobre a operação da Polícia Federal (PF) que apura suposta atuação de organização criminosa no executivo acreano.

“Tenho convicção do meu propósito e não é qualquer coisa que vai me abalar. Nasci no Juruá e aprendi com meus pais, os meus tios e os meus avós a ter a firmeza nos momentos de dificuldade. Todos sabem a origem da minha família, desde os seringais até se tornarem empresários bem sucedidos”, destacou o governador, que foi alvo das investigações junto com sua família nesta quinta-feira (16).

Cameli disse que ficou surpreso com a situação, abordada por ele como “sobremesa”, durante o discurso.

“Queria só ressaltar que eu não esperava a sobremesa de ontem. Cada centavo ganho por eles foi à base de muito suor e trabalho. Por isso eu digo, a todos vocês, que aprendi a dar valor ao sacrifício e ao esforço e não mexer em nada de ninguém”, concluiu.

O evento aconteceu na Universidade Federal do Acre (Ufac).