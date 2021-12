Café da manhã no Progressistas Acre é marcado pela união dos filiados

Na manhã deste sábado, 18, a senadora Mailza, presidente do Progressistas do Acre , acompanhada do deputado Estadual José Bestene e do vereador Samir Bestene, recebeu correligionários lideranças do partido para um café da manhã compartilhado.

Samir Bestene destacou o ano positivo do partido no Acre, com atuações importantes na Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Senado. “Estou feliz com a atuação do nosso partido e tenho confiança que em 2022 sairemos mais fortalecidos da eleição”, destacou.

O deputado estadual José Bestene falou da união que o partido precisa manter com a proximidade da eleição geral. “Vou me empenhar para o fortalecimento da sigla na próxima eleição. Respeitamos os aliados, mas todo partido precisa ter sua representatividade”, ressaltou Bestene.

A senadora Mailza reafirmou a solidariedade e apoio ao governador Gladson Cameli. “É momento de serenidade e demonstração de apoio ao nosso governador, que não mede esforços para o desenvolvimento do nosso Acre”, disse Mailza.

Ao final, filiados e simpatizantes fizeram uma prestação de contas do mandato da senadora na Baixada da Sobral.

Fotos: Assessoria