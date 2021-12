Calegário sai em defesa de Gladson: “Fico na torcida para que tudo se resolva o quanto antes”

O deputado Fagner Calegário (Podemos) gravou um vídeo nesta quinta-feira (16) em apoio ao governador Gladson Cameli (PP), alvo de operação da Polícia Federal que investiga desvio de verbas públicas.

Calegário disse que acreditar no trabalho da PF, mas que vê com bons olhos o fato de o governador ter colaborado com os trabalhos. “Vejo com um ato de grandeza e de boa fé abrir as portas do Governo, colaborando com todas as investigações e Fico na torcida para que tudo se resolva o quanto antes”, disse.

Assista: