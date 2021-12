Camilo Santana vence enquete do ContilNet e leva título de “melhor prefeito do Acre”; veja ranking

Enquete

Uma enquete lançada pelo ContilNet, com início no último dia 24 de novembro, para saber qual o “melhor prefeito do Acre”, terminou com uma disputa acirrada! Os dois primeiros no ranking ficaram separados por apenas 36 votos.

Campeão

O grande campeão da enquete foi o prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva (PSD), que obteve 2436 votos. O montante equivale a 23,14% do total de votos da enquete.

Na cola

A vice-campeã da enquete foi a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), que ficou com 2.396 votos, 22,98% do total de votos na enquete.

Sequência

Na sequência da enquete, ficaram os prefeitos de Porto Walter, Cesar Andrade (MDB), com 13.47%; de Senador Guiomard, Rosana Gomes (Progressistas), com 8.50%; de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), com 5.52%; de Epitaciolândia, Sergio Lopes (PSDB), com 4.20%; de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (Progressistas), com 3.76%; de Porto Acre, Bené Damasceno (Progressistas), com 2.90%; de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), com 2.51%; de Feijó, Kiefer Cavalcante (Progressistas), com 2.40%; de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT), com 1.87%; de Manoel Urbano, Tanízo Sá (MDB), com 1.40%; de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), com 1.35%; de Assis Brasil, Jerry Correia (PT), com 1.02%; de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyako (PSD), com 0.96%; de Capixaba, Manoel Maia (DEM), com 0.83%; do Jordão, Naudo Ribeiro (PDT), com 0.79%; de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), com 0.68%; do Bujari, Padeiro (PDT), com 0.52%; de Acrelândia, Olavinho (MDB) com 0.52%; de Rodrigues Alves, Jailson Amorim (PROS), com 0.35%; e de Santa Rosa do Purus, Tamir de Sá (MDB), com 0.31%.

Análise

Mesmo que uma enquete não tenha o rigor científico que uma pesquisa, que mede a preferência do cidadão através de amostragens, ela também tem seu valor. Vence quem mobiliza mais. E poder de mobilização, conta muito na política.

Destaque

Com uma boa popularidade no município, não dá pra considerar uma surpresa a vitória de Camilo. Nas urnas, o atual prefeito já passou por uma prova de fogo no ano passado, quando derrotou o candidato a reeleição Gedeon – que foi assassinado em um crime bárbaro neste ano, em Rio Branco. Agora foi a vez de testar o nome na enquete, onde saiu vitorioso mais uma vez.

Articulador

Outra qualidade do gestor que merece destaque é de ser um bom articulador para lutar por recursos para o município. Do mesmo partido do senador Sérgio Petecão, o PSD, o prefeito não deixou as eleições do ano que vem atrapalharem a relação do município com o Governo do Estado e garantiu de Gladson Cameli (PP) mais de R$ 10 milhões em obras para a cidade.

Cronologia

A liderança isolada da enquete nos primeiros dias foi da petista Fernanda Hassem. No segundo dia de votação, Hassem aparecia com 16,18% da preferência dos internautas, e era seguida por Rosana Gomes com 15,33%, Cesar Andrade (11,31%), Tião Bocalom (10,33%) e Sergio Lopes (7,67%).

3º dia

Só no terceiro dia de votação, o TOP 5 muda, e ganha a presença do prefeito Camilo, que apareceu com 8.37% dos votos. O prefeito de Plácido de Castro desbancou o prefeito de Epitaciolândia, Sergio Lopes, e passou a ocupar o 5º lugar.

Subindo

O crescimento de Camilo continuou nos dias seguintes, tanto que no quarto dia de votação o prefeito já ocupava o 2º lugar, atrás apenas de Fernanda Hassem. Na ocasião, o TOP 5 estava assim: Fernanda Hassem (15,17%), Camilo da Silva (14.68%), Rosana Gomes (12.96%), Cesar Andrade (11.64%) e Tião Bocalom (8.63%)

Vira-vira

A virada só veio na reta final. A petista Fernanda Hassem, de Brasileia, que liderou a enquete desde o lançamento, só perdeu o posto para o prefeito de Plácido de Castro nas últimas horas de votação. Que disputa!