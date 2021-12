Caminhão destrói parte da ornamentação de Natal do Palácio Rio Branco; veja o vídeo

Um caminhão que trafegava na Avenida Getúlio Vargas em direção à Ponte Metálica destruiu parte da ornamentação natalina do Centro de Rio Branco na manhã desta terça-feira (21).

A estrutura metálica derrubada pelo veículo foi inaugurada pelo Governo do Estado na noite desta segunda-feira (20), em programação especial, enquanto as luzes de Natal do Palácio Rio Branco foram acesas.

A parte traseira do caminhão é mais alta que o pórtico instalado e, por isso, o acidente foi causado. O trânsito ficou interditado no local.

“Acabou com o Natal do governador”, disse o internauta que enviou o vídeo à reportagem do ContilNet.

Confira: