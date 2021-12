Câncer do pâncreas: veja um sintoma que jamais pode ignorar

Ocâncer de pâncreas pode não ter quaisquer sintomas ou estes podem ser extremamente difíceis de se identificar.

Os sintomas vagos também variam de pessoa para pessoa, ou seja, saber o que procurar pode ser difícil.

Adicionalmente, explica um artigo publicado no jornal britânico The Sun, atualmente ainda não existem testes de rastreio ou de detecção precoce para ajudar os médicos a diagnosticarem a doença precocemente.

E agora, surgem rumores na comunidade médica de que uma sensação de dor ou formigueiro debaixo das costelas pode ser um potencial sintoma de câncer do pâncreas.

O sintoma foi apontado pela primeira vez como um sinal potente num estudo de 2014 divulgado no jornal científico BMJ, que descrevia pacientes que experienciaram dores e uma sensação de vibração por baixo das costelas previamente a serem diagnosticados com o tumor.

Lisa Woodrow, Enfermeira Especialista em câncer de pâncreas da organização Pancreatic Cancer UK, disse ao The Sun: “não ouvimos com frequência as pessoas falarem sobre uma sensação de vibração ou formigueiro no abdômen, mas tal pode estar relacionado a problemas digestivos causados pelo pâncreas ao não funcionar corretamente”.

“Algumas pessoas falam sobre uma sensação de gargarejo, e eu pergunto-me muitas vezes se isso é uma consequência da má absorção de alimentos devido a enzimas pancreáticas insuficientes, portanto, isso é muitas vezes vento e digestão relacionados”.

“Alguns pacientes falam de uma espécie de puxão debaixo das costelas”, acrescentou.

“Novamente, isso está muitas vezes relacionado a problemas digestivos, ou, ocasionalmente, à sensação de dor na cápsula do fígado quando a doença já se espalhou para o fígado e este tecido é esticado causando desconforto.”