Cãozinho pega ônibus sozinho e tira foto com o Papai Noel em shopping; veja

Com apenas um ano de idade, um cachorro deu o que falar nas redes sociais de um shopping em Belo Horizonte (MG). Afinal, o cãozinho chamado Pipoca foi fotografado com o Papai Noel assim que chegou ao local, após pegar ônibus sozinho.

Pipoca subiu no transporte público, que parou em um ponto próximo à casa onde mora. O veículo percorreu 20 minutos até o shopping, onde desceu e foi avistado pelo Bom Velhinho que trabalha no centro de compras, entrando no lugar.

“Larguei meu ponto de trabalho às 16h e fui para o ponto de ônibus. Quando o ônibus abriu a porta, desceu um cachorrinho. Achei interessante que ele desceu, foi ao estacionamento e entrou no shopping”, disse o profissional.