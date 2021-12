Carro de estudante desaparecido há 45 anos é encontrado com restos mortais

Autoridades que procuram por um estudante universitário da Geórgia (EUA) desaparecido há mais de 45 anos encontraram seu carro em um riacho do Alabama na quarta-feira (8). No veículo estavam a carteira de identidade e supostos restos mortais.

Kyle Clinkscales, um estudante da Auburn University, foi visto pela última vez na noite de 27 de janeiro de 1976, quando deixou sua cidade natal, LaGrange, Geórgia, para voltar ao campus em seu Ford Pinto 1974, disse o xerife James Woodruff em uma entrevista coletiva na quarta-feira (8), um dia após a descoberta.

O jovem de 22 anos nunca chegou à escola do Alabama. Ele e o carro não foram vistos novamente — até, talvez, agora.

“Por 45 anos procuramos por Kyle e seu carro. Seguimos centenas de pistas e nunca tivemos nada substancial desenvolvido a partir dessas pistas”, disse Woodruff.

Ele disse que eles drenaram lagos e conduziram várias buscas na esperança de encontrar Clinkscales. LaGrange fica ao norte de Columbus, no oeste da Geórgia, a cerca de 20 milhas da divisa do estado do Alabama.

Na terça-feira (7), alguém ligou para o 911 (número da polícia nos EUA) para relatar ter visto o que parecia ser um carro em um riacho perto da County Road 83, a cerca de um quilômetro da County Road 388, disse o major Terry Wood do condado de Chambers, Alabama.

Quando as autoridades chegaram viram o veículo parcialmente submerso, que Wood disse ser visível da estrada de duas pistas que corta o riacho.

O xerife do Condado de Chambers, Sid Lockhart, disse que o carro foi encontrado a cerca de cinco quilômetros de distância do que seria a rota normal de Clinkscales de volta à escola. Lockhart disse não saber se a área foi revistada quando Clinkscales inicialmente desapareceu.

O porta-malas do carro estava aberto, mas Lockhart disse que não sabe se ele abriu depois de anos na água, ou se o nível da água no riacho baixou.

Após retirar o veículo da água, as autoridades locais determinaram que era um Ford Pinto branco com placa do condado de Troup.

As autoridades locais então contataram o Gabinete do Xerife do Condado de Troup, que analisou o número da etiqueta em seu sistema e determinou que era o carro de Clinkscales, disse Woodruff.

Objetos no veículo

Woodruff disse que a capota do carro “está completamente” enferrujada, mas as autoridades descobriram uma carteira, cartões de crédito, carteira de identidade de Clinkscales e vários ossos.

“Acreditamos que eles sejam de natureza humana. Chamamos o Georgia Bureau of Investigation. Eles estão atualmente em nossas instalações desmontando aquele carro e, se puderem, olhando o que há nele para determinar quantos ossos estão lá e se eles são de fato seus ossos”, disse Woodruff.

Woodruff disse que espera que a causa da morte possa ser determinada, “mas talvez nunca saibamos”.

“Só o fato de que esperançosamente o encontramos e o carro me trazem um grande suspiro de alívio”, disse Woodruff, acrescentando que a mãe de Clinkscales faleceu no início deste ano, ainda esperando que seu filho voltasse para casa.

O pai de Clinkscales morreu em 2007, disse Woodruff. Clinkscales era filho único.