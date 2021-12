Casa de ‘Esqueceram de Mim’ estará disponível por uma noite no Airbnb

A famosa casa do filme ‘Esqueceram de Mim’ está pronta para receber alguns convidados. A ação será feita em comemoração ao lançamento do próximo longa ‘Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar’.

A casa icônica está sendo anunciada no site de aluguel Airbnb por apenas uma noite e quatro hóspedes poderão reviver seus momentos favoritos do clássico de Natal por apenas 25 dólares (R$ 140 reais, na cotação de hoje).

O lugar terá decorações natalinas, incluindo luzes e uma árvore de Natal. Essa é a primeira vez que a mansão abre suas portas para os fãs que procuram recriar a magia do filme, e as reservas começam no dia 7 de dezembro para a estadia no dia 12.

O Airbnb também fará uma doação ao Hospital Infantil La Rabida de Chicago para comemorar o raro evento. As pessoas que quiserem fazer a reserva devem seguir as estritas diretrizes da covid-19 do estado de Illinois (EUA).