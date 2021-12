Caso André Gonçalves: outra filha do ator cobra dívida de pensão

A jovem, que é fruto do relacionamento do ator com Tereza Seiblitz, também está com a pensão alimentícia atrasada. Em seu Instagram, ela mandou uma indireta ao pai. “Curiosidade do dia: mais de 5,5 milhões de pessoas não têm pai no registro e cerca de 12 milhões de mães chefiam lares sozinhas no Brasil”, postou Manuela em seus stories.

Criada longe do pai, Manuela Seiblitz assumiu um processo movido pela mãe na Justiça do Rio. Ela cobra do pai uma quantia mensal de R$ 6 mil. André criticou, recentemente, a rigidez da lei que prevê a prisão de quem deve pensão alimentícia, mesmo se a pessoa não tem condições de pagar. O ator teve prisão decretada no último dia 22, em razão da dívida – estimada em mais de R$ 350 mil – referente à pensão alimentícia para a filha Valentina Benini, de 18 anos. O artista usará tornozeleira eletrônica. O valor da pensão, estipulado em R$ 4,5 mil por mês, era pago regularmente enquanto o ator era contratado da Globo. Em 2007, porém, ele deixou de arcar com o compromisso, o que gerou uma dívida de R$ 112.044,33 – que, com juros e correção monetária, totaliza R$ 352.579,01 na cotação atual. Sylvio Guerra, advogado do ator, disse ao jornal O Globo que André está desempregado e não pode arcar com as dívidas nesse momento.