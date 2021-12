Caso Henry: julgamento vai analisar velocidade de carro de Jairinho

Em mais uma frente de julgamento da conduta do ex-vereador Jair Souza Santos Júnior, o Jairinho, a juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, solicitou que a Prefeitura do Rio envie imagens de câmeras de tráfego do trajeto feito pelo ex-vereador na madrugada de 8 de março.

Nesta data, o ex-vereador estaria supostamente tentando salvar seu enteado, Henry Borel Medeiros, de 4 anos, no caminho até o Hospital Barra D’Or.

Henry já chegou morto ao local, levado por Jairinho e por sua mãe, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva.

