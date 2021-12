Ceia de Natal econômica: receitas para servir 5 pessoas por menos de R$ 100

Fazer uma ceia de Natal bacana sem gastar demais é possível? Sim. Mas com os preços altos como estão, pensar numa refeição festiva sem pesar o bolso se tornou um verdadeiro exercício.

O chef Edson Leite, criador da escola social Gastronomia Periférica, diz que o jeito é que se empenhar nos cálculos, no planejamento, na pesquisa de custos e nas negociações.

Mas fique calmo: para você cortar caminho nessa tarefa, desafiamos o cozinheiro a preparar um menu com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 100 para cinco pessoas.

Uma das estratégias do chef foi o uso integral dos alimentos. Partes de um mesmo vegetal podem ser aproveitadas em diferentes receitas sem perder a variedade. Exemplo é a melancia, da qual usa-se a casca na sobremesa e a polpa e as sementes numa refrescante salada.

Essas receitas têm cheiro de Natal e são econômicas graças a um conhecimento ancestral”.

Confira, abaixo, as sugestões de Edson e clique em cada imagem para ter acesso às receitas completas.

Entradas

Assim como a salada de melancia, a entradinha de maracujá usa a fruta inteira. A polpa vai no molho vinagrete, bem ácido, e a entrecasca (parte branquinha) é o item principal do prato. Para chegar a uma textura agradável é necessário deixá-la de molho em água quente.

Pratos

Um clássico de Natal, o lombo de porco recebe abacaxi no recheio e no molho e tem sabor ligeiramente agridoce. Vegetarianos ou carnívoros vão curtir a versão de carne louca feita com casca de banana e pimentão. Para acompanhar as duas pedidas há ainda o purê de banana, que fica pronto em 10 minutos.

Sobremesa

A melancia, que iniciou a ceia, garante o arremate da refeição com a compota natalina, que tem gostinho de cardamomo, cravo, gengibre e canela.

