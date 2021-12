CGU abre concurso com salário inicial de R$ 19 mil para nível superior e médico com vagas para o Acre

As inscrições para o concurso estarão abertas do dia 3 de janeiro até o dia 1 de fevereiro. Para fazer sua inscrição, o interessado deverá acessar o site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/concursocgu21 . O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para auditores e R$ 80 para técnicos.

Já para o cargo de técnico há vagas no Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal. O salário inicial é de R$ 7.283,31 com carga horária de 40 horas semanais.

Para o cargo de auditor há vagas disponíveis no Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e no Distrito Federal. O salário inicial é de R$ 19.197,06 com carga horária de 40 horas semanais.

O Diário Oficial da União desta quinta-feira (23) traz edital da CGU (Controladoria-Geral da União) para concurso público com cargos de nível superior e médio, com vagas inclusive para o Acre. São 300 vagas para o cargo de AFFC (Auditor Federal de Finanças e Controle) e 75 para o cargo de TFFC (Técnico Federal de Finanças e Controle). Os salários podem chegar a R$ 19 mil.

