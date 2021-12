Chá de casca de cebola: remédio caseiro natural para aliviar tosse, gripe e resfriado; aprenda a fazer em casa

Toda infusão deve ser consumido com moderação, principalmente, se você tiver alguma sensibilidade estomacal. Além disso, crianças, adolescentes e grávidas devem falar com seus respectivos médico antes de fazer o uso constante do chá de casca de cebola.

Em uma panela coloque a água e as cascas da cebola. Em seguida, ligue o fogo e conte 10 minutos após levantar fervura. Logo depois, apague a chama, tampe a panela e aguarde mais 10 minutos. Por fim, coe e beba em seguida. Entretanto, se quiser acrescentar mais sabor e agregar propriedades medicinais junte 2 dentes de alho e mel na hora do preparo.

Para fazer o chá você pode escolher qualquer cebola (branca, amarela ou roxa). No entanto, siga a recomendação de guardar as cascas por pouco tempo e de ingerir a infusão logo depois de pronto. Portanto, você irá precisar de:

você vai aprender como fazer chá de casca de cebola. Além disso, conheça os benefícios dessa infusão para combater sintomas gripais e outras patologias. Confira as dicas de consumo e as recomendações aqui no Casa & Agro do Tecno Notícias.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!