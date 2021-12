Chá de folha de goiaba: confira os benefícios e saiba como usar no cabelo

A goiaba é uma fruta saborosa e uma das mais populares do país. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que a folha da árvore dessa fruta é rica em variadas substâncias que auxiliam na saúde, inclusive a capilar. Por isso, aprenda a como fazer o chá de folha de goiaba, hoje, 11 de dezembro, aqui no Casa & Agro do TecnoNotícias.

A folha da goiabeira é um excelente ingrediente para chá, isso porque, por ser rica em diferentes compostos, essa bebida consegue agir contra diferentes tipos de problema que podem surgir no corpo humano. Os benefícios vão desde auxiliar na digestão até evitar e tratar queda de cabelo. Então, acompanhe como fazer e os benefícios do chá de folha de goiaba.

Como fazer o chá de folha de goiaba

Para preparar esse chá, antes conheça a lista de ingredientes:

6 folhas frescas da goiabeira;

500 ml de água filtrada.

Modo de preparo:

Primeiramente, é necessário picar ao meio as folhas da goiabeira. Feito isso, adicione-as em um recipiente, junto com a água. Em seguida, leve-o para o fogo e deixe até ferver. Após levantar fervura, desligue o fogo, abafe esse recipiente e espere 10 minutos para a infusão dos ingredientes. Agora, o chá está pronto para ser usado.

Por ser rico em fibras, o chá de folha de goiaba é um excelente contribuinte do sistema digestório, posto que as fibras estimulam o funcionamento pleno do trânsito intestinal. Dessa forma, essa bebida ajuda a impedir problemas causados pela indigestão, como os gases, a dor na barriga, a diarreia e a gastrite.

Além disso, o chá de folha de goiaba consegue degradar ou inibir o crescimento de micro-organismos no corpo humano. Nesse sentido, age como um antisséptico natural, atuando contra infecções provocadas por bactérias ou germes. Desse modo, esse líquido pode contribuir com a cicatrização de machucados na camada externa da pele.

Ainda, por ser um diurético natural, o chá de folha de goiaba pode ajudar também no processo de emagrecimento. Isso porque ingerindo a bebida, você irá urinar com mais frequência e, com isso, facilitar a eliminar de toxinas do organismo, o que é ótimo para ativar o metabolismo. Apenas cuidado para não exagerar a dose recomendada de 3 xícaras ao dia.

Veja, ainda: Aprenda como fazer chá de hortelã para dormir: o melhor calmante natural que você vai ver na vida

Chá de folha de goiaba para o cabelo

Além dos benefícios citados anteriormente, o chá de folha de goiaba contribui para um problema que costuma perturbar muita gente: a queda de cabelo. Nesse contexto, o chá, ao ajudar na cicatrização de feridas, melhora na produção e na conservação das células capilares.

Também, esse líquido contém uma substância natural chamada quercetina que age como anti-inflamatório, o que é eficaz para a queda dos fios, já que, em diversos casos, ela é ocasionada por inflamações no couro cabeludo. Portanto, usando a mesma receita ensinada acima, opere os seguintes passos para aplicar o chá de folha de goiaba no cabelo:

Com o cabelo seco e limpo, primeiro aplique o chá no couro cabeludo até sentir que essa região esteja bem úmida.

Em seguida, com a ponta dos dedos, massageie o couro cabeludo com movimentos suaves por cerca de 5 minutos.

Por fim, deixe o líquido agir por 2 horas e, depois, pode-se lavar o cabelo normalmente.

Vale salientar que o segundo passo é muito importante para que se obtenha resultados positivos, já que a massagem dos folículos ajuda na circulação sanguínea e no contato entre o couro cabeludo. Somado a isso, pode-se fazer esse procedimento à noite, para dormir e deixá-lo atuando durante toda noite de sono, sem problemas.

Portanto, seguindo essas dicas, com certeza, seus fios ficarão mais fortalecidos e, caso beba o chá de folha de goiaba, seu organismo funcionará com mais leveza. Então, não perca seu tempo, procure as folhas da goiabeira e faça o seu chazinho.