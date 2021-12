Chá diurético para urinar: 3 opções de chás que auxiliam rapidamente

Aprenda hoje, 21 de dezembro, a fazer chá diurético para urinar. São três opções que irão te ajudar a resolver o problema da retenção de líquidos. Além disso, conheça os benefícios e contraindicações de cada um deles. Portanto, fique de olho nessa matéria aqui, no Casa & Agro, do Tecno Notícias.

Retenção de líquido e inchaço são problemas recorrentes, principalmente entre as mulheres no período menstrual e gravidez. No entanto, há outros fatores que influenciam como a falta de exercício físico e o consumo excessivo de sal. Existem algumas formas de combater esse problema e uma delas é com chá diurético para urinar. Dessa forma, ele ajuda a eliminar o excesso de líquido junto com toxinas do nosso organismo.

Chá diurético para urinar

Você vai conhecer agora três tipos de chás que irão te ajudar a acabar com a retenção de líquido. Dessa forma, consequentemente, ajudarão a tratar infecções urinárias. Além disso, um entre eles pode ser consumido por grávidas. Confira:

1.Chá de cavalinha

Coloque uma colher (chá) de cavalinha em uma xícara com água fervente e deixe repousar entre 5 a 10 minutos. Logo depois, coe, deixe amornar e beba 3 vezes por dia. Contudo, existe um debate que juntamente com a água, a cavalinha permite a eliminação de sais minerais. Por isso, cuidado com o consumo prolongado.