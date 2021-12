Com ciúmes do marido, mulher mata amiga com facada no coração, no interior do Acre

Um homem, conhecido por “Pelado”, foi a causa de uma briga seguida e assassinato entre duas mulheres na madrugada deste sábado (11), em Mâncio Lima, no Vale do Juruá. A Polícia Civil investiga o caso e as primeiras informações dão conta que o crime foi cometido a faca.

A vítima, cujo não foi revelado ainda, morreu com uma facada no coração. A acusada foi identificada pelo nome de Andrea e o crime foi cometido em sua casa. A vítima chegou a residência da mulher que a mataria, no bairro são Francisco, em companhia de seu marido, o conhecido “Pelado”. As duas eram conhecidas como amigas, mas ao saber que a mulher bebia na companhia e “Pelado”, no chamado “Clube da Esquina”, um tradicional bar da cidade, passou a discutir com ela.

De repente, apossou-se de uma faca e, num acesso de ira, esfaqueou a amiga na altura do coração. Uma menina de 13 anos, filha de Andrea e “Pelado”, presenciou o crime e é a principal testemunha da polícia. “Pelado”, o pivô do crime, está desaparecido.