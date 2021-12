Com show agendado em Sena Madureira, dupla sertaneja Gino & Geno manda recado para acreanos; Vídeo

A dupla sertaneja Gino & Geno, que vai se apresentar na cidade de Sena Madureira, interior do Acre, no dia 5 de fevereiro de 2022, gravou um vídeo e mandou um recado para os acreanos. Os sertanejos vão participar da 1ª edição do V5 Rodeio Indoor, que ocorre entre os dias 03 a 06 de fevereiro. A festa country é organizada pelo Rancho Marca V5.

Segundo a organização, além do show da dupla nacional, também se apresentarão Nayara Vilela e banda, no dia 04 de fevereiro. O evento contará ainda com rodeios em touros e outras. provas. A narração ficará por conta de Waltinho dos Santos.

Paulo Sérgio, um dos organizadores do evento, disse que o evento estava planejado para ocorrer antes, mas devido a pandemia, precisou ser adiado. “Fazia tempo que queríamos fazer esse evento, mas por causa da pandemia tivemos que adiar”, disse.