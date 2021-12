Comissão realiza assembleia geral para fundação do Instituto Jorge Henrique Mulato em Rio Branco

A Comissão Pró-fundação do Instituto Jorge Henrique Mulato, convida a todos os interessados para a Assembleia Geral de Fundação da Associação denominada Instituto Jorge Henrique Mulato.

O evento será realizado no dia próximo dia 21, às 15 horas, no Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco (SSEMRB), localizado na Avenida Ceará, nº.4.151 -Bairro Estação Experimental, na cidade de Rio Branco (AC).

Ordem do dia: a)Fundação da associação denominada Instituto Jorge Henrique Mulato; b)Discussão e aprovação do Estatuto Social do Instituto Jorge Henrique Mulato; c)Eleição e Posse dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal do Instituto Jorge Henrique Mulato.