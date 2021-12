Como amolar alicate de unha com bombril: dicas fáceis para afiar em casa sem gastar nada

Quando se trata de cuidado com as mãos, um grande dilema para as mulheres é a afiação do alicate de unha. Afinal, eles perdem o poder de corte com muita rapidez e facilidade, e é claro que não dá pra ficar levando em um profissional toda vez que isso acontece. Pensando nisso, o Casa & Agro, do site Tecnonotícias preparou esta matéria hoje, 20 de dezembro, justamente para te mostrar que você pode resolver este problema sem sair de casa.

Existem algumas técnicas para afiar o alicate de unha, como com a utilização de agulha, lixa ou até papel alumínio. No entanto, o método que você vai ver a seguir é mais rápido e mais simples do que você imagina. Com uma simples bucha de esponja de aço (o famoso bombril), e alguns minutinhos você vai deixar o seu alicate novo. Em suma, você vai ser a sua própria manutensora de alicate, o que vai te fazer poupar tempo e dinheiro.

Como afiar o alicate com bombril

Antes de qualquer coisa, separe uma bucha de palha de aço e o alicate com a pior lâmina que você tem em casa. Assim, você vai perceber que este método funciona até para casos mais críticos.

Primeiramente, abra o alicate e coloque-o na melhor posição para que você possa manuseá-lo com segurança. Em seguida, esfregue a palha de aço do lado interno da lâmina. Depois disso, feche o alicate e faça os mesmo movimentos na parte externa do corte. Os movimentos devem ser curtos, rápidos e com uma força considerável nas mãos.

Ao passo que você observa a condição em que a lâmina vai ficando, repita o processo por algumas fezes, até se certificar de que a lâmina está afiada.

Dicas importantes

Já que estamos falando de cuidados com as mãos, é fundamental que você tome algumas cautelas na hora de manusear o alicate de unha e principalmente no momento de atritar a palha de aço na lâmina. Afinal, qualquer descuido pode ser suficiente para causar um acidente. Isto posto, esteja focada, concentrada e livre de quaisquer distrações ao realizar este procedimento.

