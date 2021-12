Como fazer desinchá caseiro? Aprenda em poucos passos e economize

Essa receita de desinchá caseiro é uma forma de reproduzir na sua casa, de maneira muito mais barata e igualmente funcional, a receita do famoso chá que é queridinho das famosas na ajuda à perda de peso. Prepare em apenas 15 minutos e garanta, assim, 5 porções! Hoje, sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, veja o passo a passo e dicas incríveis aqui do blog Receitas Fáceis, do site Folha Go.

Aprenda a fazer a receita de desinchá caseiro que ajuda no emagrecimento

Pois bem, essa receita funciona muito bem para acabar com inchaço e mal estar. Além disso, é claro, de ajudar na saúde como um todo. Isso porque o desinchá nada mais é que uma junção de várias ervas medicinais que fazem bem para o organismo e o seu funcionamento. Dentre elas estão, por exemplo, hortelã e mate.

E, além disso, os chás caseiros já são utilizados por nós há vários séculos, famosos por trazerem diversos benefícios para a saúde. Ainda, também têm fama por trazerem um simples conforto e aconchego. Então, continue a leitura para aprender a fazer a receita do desinchá caseiro que ajuda a emagrecer. Confira, economize e se surpreenda!

Ingredientes da receita

1 saquinho de chá verde;

A mesma medida de chá de hortelã;

1 pedacinho de gengibre;

1 saquinho de chá de alecrim;

A mesma medida de chá mate.

Como fazer a receita de desinchá caseiro para emagrecer

Primeiramente, coloque em uma caneca 4 copos de água no fogo para ferver. Depois disso, assim que estiver fervendo coloque na água os sachês de cada um dos chás e o pedacinho de gengibre, assim, desligue o fogo, tampe a caneca e deixe em fusão por aproximadamente 10 minutos e estará pronto para ser ingerido. Retire as ervas e sirva quente ou frio.

Dicas de consumo

Então, esse chá é ideal para ser consumido por pessoas que estejam com problemas de inchaço, prisão de ventre, obesidade, pois, ajuda na perda de peso através da redução de líquidos. Contudo, apesar de natural o chá também é considerada uma bebida forte que se for tomada da maneira inadequada pode causar prejuízos a saúde.

Assim, consulte o seu médico se sentir algum desconforto abdominal ao inserir a bebida. Ademais, não comece a ingestão do chá em excesso, opte por começar tomando em poucas quantidades para ver a reação do seu organismo ao desinchá caseiro, mistura de diversas ervas medicinais.

Portanto, use o desinchá caseiro, cuja receita é simples e rápida, com parcimônia. Assim, você pode fazê-lo sempre que estiver se sentindo desconfortável com o seu corpo, mas sem tirar da mente que qualquer transformação requer, também, boa alimentação e exercícios.