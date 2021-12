Concurso Abin 2018 tem resultados finais divulgados

Nesta terça-feira, 14, a Agência Brasileira de Inteligência divulgou mais uma leva de resultados do concurso Abin 2018. Em publicação no Diário Oficial da União foram divulgados os seguintes resultados:

resultado final na investigação social e funcional;

resultado final no Curso de Formação em Inteligência (CFI) – terceira turma e o resultado final no concurso público, somente para o cargo de Agente de Inteligência, integrante do Plano de Carreiras e Cargos da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN);

resultado final no concurso público, na seguinte ordem: cargo/área, código identificador em ordem de classificação final no concurso público, nota final no concurso público e classificação final no concurso público.

Os resultados também podem ser acessados no site do Cebraspe, organizador.

Como funciona o curso de formação da Abin?

No documento de convocação da terceira turma do CFI foi divulgada a carga horária das aulas. A formação dos servidores foi realizada como as demais, respeitando a Instrução Normativa do edital de abertura.

Neste caso, o CFI teve duração de:

320 horas/aula para o cargo de Oficial de Inteligência;

220 horas/aula para o cargo de Agente de Inteligência; e

160 horas/aula para o cargo de Oficial Técnico de Inteligência.

O terceiro CFI foi ministrado pela Escola de Inteligência (ESINT), localizada na sede da ABIN (Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 1, Brasília), nos seguintes períodos:

para o cargo de Oficial de Inteligência, no período de 14 de outubro de 2021 a 13 de dezembro de 2021;

para o cargo de Oficial Técnico de Inteligência, no período de 14 de outubro 2021 a 12 de novembro de 2021;

para o cargo de Agente de Inteligência, no período de 14 de outubro de 2021 a 25 de novembro de 2021.

Concurso Abin: remunerações chegam a R$15 mil

O concurso da Abin é de âmbito federal e oferece remunerações atrativas. No último edital foram 300 vagas oferecidas, sendo 60 para o cargo de oficial técnico de inteligência e 220 de oficial de inteligência, ambos de nível superior. Inicialmente, os ganhos são de R$15.312,74 e R$16.620,46, respectivamente.

As demais 20 vagas foram para a carreira de agente de inteligência, que exige o nível médio completo. Para esse, o inicial é de R$6.302,23, devendo o aprovado cumprir carga horária de 40 horas por semana.

Os candidatos foram avaliados por três etapas, constituídas da seguinte maneira:

Provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos e prova discursiva. A segunda etapa, de caráter eliminatório, abrangeu as seguintes fases:

a) prova de capacidade física, somente para os cargos de oficial e agente de inteligência;

b) avaliação médica.

c) investigação social e funcional.

d) avaliação psicológica. Curso de Formação em Inteligência.

Nas provas, foram cobradas 120 questões para nível médio e 150 para o superior.