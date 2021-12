Concurso Basa: quadro de pessoal é fixado em 2.961 vagas

Novidades para os candidatos do futuro concurso Basa. O Banco da Amazônia tem um novo limite de fixado em seu quadro de pessoal, que agora é de 2.961 vagas.

A portaria que fixa este quantativo foi publicada no Diário Oficial da Uniã o desta quinta-feira, 2.

O documento ainda detalha o que serão considerados para este quantitativo:

empregados efetivos admitidos por concurso público;

empregados efetivos admitidos sem concurso público antes de 5.10.1988;

empregados que possuem cargos, empregos ou funções comissionadas;

empregados que estão cedidos ou disponibilizados para outros órgãos ou entidades;

empregados cedidos ou requeridos de outros órgãos ou entidades;

empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 11.5.1994;

empregados readmitidos e reintegrados;

empregados contratados por prazo determinado (temporários);

empregados ou servidores movimentados para compor força de trabalho conforme disposto no art. 93, § 7º, da Lei nº 8.112/90; e

empregados com contrato de trabalho interrompido ou suspenso, à exceção dos empregados com contrato de trabalho suspenso por motivo de aposentadoria por invalidez.

Além disso, a portaria também revoga o antigo limite, que havia sido anunciado em 10 de janeiro de 2020. Ela diz ainda que::

“Compete ao Basa gerenciar o seu quadro de pessoal próprio, praticando atos de gestão para contratar ou desligar empregados, desde que observado o limite estabelecido no Art. 1º, as dotações orçamentárias aprovadas para cada exercício, bem como as demais normas legais pertinentes.”