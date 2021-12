Concurso CVM 2022: presidente fala sobre novo edital

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Marcelo Barbosa, voltou a falar sobre a necessidade de um novo concurso CVM. Em entrevista ao Valor Econômico, no último dia 10, a necessidade de ampliar o quadro de servidores foi citada.

Segundo Barbosa, a CVM passou pelo último concurso público há mais de dez anos, desta forma, a força de trabalho precisa ser expandida.

“O mercado é outro, o número de regulados é outro. Entendemos questões fiscais e o nosso papel é destacar a necessidade fundamental disso ser feito”, disse.

Vale lembrar que, para este ano, a Comissão de Valores Mobiliários encaminhou ao Ministério da Economia um novo pedido de concurso CVM. A seleção, no entanto, ainda não foi autorizada.

A solicitação foi para o preenchimento de 121 vagas, sendo 49 somente para a carreira de agente executivo, de nível médio e com remuneração inicial de R$7.647,98 (já com o auxílio-alimentação de R$458).

O pedido enviado ao Ministério da Economia também contempla 24 vagas para inspetor e 48 para analista. A primeira carreira exige nível superior em qualquer área, enquanto a segunda a graduação em área específica.

No último concurso CVM, realizado em 2010, as chances foram para graduados em Contabilidade, Recursos Humanos, Arquivologia e Biblioteconomia. Ambos os cargos contam com remuneração de R$19.655,06, também já incluindo o auxílio-alimentação.

Veja como foi o último concurso CVM

O último concurso da CVM perdeu a validade em 2014. Ou seja, desde então não são contratados novos servidores efetivos. E isso só poderá ser feito quando um novo edital for homologado.

A seleção anterior foi aberta em 2010. Na ocasião, foram oferecidas 150 vagas para os cargos de inspetor, analista e agente executivo. No caso de analista, as especialidades concorridas eram nas áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, Arquivologia e Biblioteconomia.

Na época, a organizadora foi a Esaf. Já os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva e de redação. As disciplinas cobradas variaram de acordo com a escolaridade. Para o nível médio, por exemplo, foram cobradas:

Língua Portuguesa;

Estrutura do Mercado de Valores Mobiliários;

Conhecimentos Básicos de Administração;

Conhecimentos Contemporâneos; e

Administração Pública.

Já as provas de nível superior tiveram questões sobre: