Concurso Ibama 2021 tem inscrições abertas para 568 vagas

O edital do concurso Ibama foi publicado na noite desta segunda-feira, 29. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis oferece 568 vagas para efetivos.

As oportunidades são para cargos dos níveis médio e superior, com salários de até R$8,5 mil. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira, 1º.

Do total de oportunidades, 432 são para técnico ambiental, carreira que exige o ensino médio completo. A remuneração inicial é R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As demais chances serão para os seguintes cargos de nível superior: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40).

Em ambos os casos, para se candidatar é possível ter graduação em qualquer área. Os ganhos são de R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação e gratificação de desempenho.

No caso dos analistas ambientais, os aprovados poderão atuar em três especialidades:

Licenciamento Ambiental;

Recuperação ambiental, monitoramento e uso sustentável da biodiversidade, controle e fiscalização;

Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental.

Confira a análise do edital:

As vagas de técnico ambiental estão distribuídas entre todos os 26 estados e o Distrito Federal. Já as oportunidades para analista administrativo e analista ambiental estão concentradas apenas no Distrito Federal.

Veja a distribuição das vagas do concurso Ibama por lotação:

Cargo Estado Total de vagas Técnico ambiental Acre 15 Alagoas 5 Amazonas 25 Amapá 10 Bahia 5 Ceará 5 Distrito Federal 97 Espírito Santo 5 Goiás 10 Maranhão 20 Minas Gerais 5 Mato Grosso do Sul 10 Mato Grosso 30 Pará 65 Paraíba 5 Pernambuco 5 Piauí 5 Paraná 10 Rio de Janeiro 10 Rio Grande do Norte 5 Rondônia 20 Roraima 15 Rio Grande do Sul 15 Santa Catarina 5 Sergipe 5 São Paulo 10 Tocantins 15 Analista administrativo Distrito Federal 40 Analista ambiental – Tema 1:

Licenciamento Ambiental Distrito Federal 35 Analista ambiental – Tema 2: Recuperação

Ambiental, Monitoramento e Uso Sustentável

da Biodiversidade, Controle e Fiscalização Distrito Federal 39 Analista ambiental – Tema 3: Gestão,

Proteção e Controle da Qualidade Ambiental Distrito Federal 22

Segundo o Cebraspe, organizaro do concurso, é possível se inscrever para uma localidade e fazer as provas em outra.

“No sistema de inscrição , o candidato deverá optar pelo cargo/tema/UF da vaga ao qual deseja concorrer, bem como pela cidade de realização das provas”, consta em nota enviada à reportagem.

A critério da Administração do instituto, o candidato poderá ser lotado em qualquer unidade do Ibama, no estado de vaga a que concorre. Além da listagem por estado os aprovados também serão listados pela classificação geral no cargo.

Em caso de não existência de aprovado em um ou mais estados, o Ibama poderá recorrer à classificação geral no resultado final do concurso.

A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas por semana. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros.

Concurso Ibama terá inscrições em dezembro

As inscrições serão aceitas de 1º a 20 de dezembro, pelo site do Cebraspe , organizador.

O primeiro passo será preencher o formulário com todos os dados solicitados. Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$70 para técnico ambiental e R$102 para analista ambiental e analista administrativo. O pagamento poderá ser efetuado no dia 5 de janeiro.

Somente poderão solicitar a isenção da taxa: membros de família de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

Para isso será necessário efetuar a inscrição, de 1º a 20 de dezembro, pelo portal do Cebraspe. Além de enviar a documentação comprobatória das condições.

A banca organizadora analisará os documentos e divulgará o resultado dos pedidos de isenção no dia 27 de dezembro.

Provas do concurso Ibama serão em janeiro

O concurso Ibama será composto por provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação de ambas está marcada para o dia 30 de janeiro de 2022.

Os exames serão realizados nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Ao todo, serão cobrados 120 itens (no estilo Certo/Errado), sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Já na prova discursiva será exigida a redação de um texto dissertativo de até 30 linhas. Confira os conteúdos que serão cobrados para cada cargo:

Técnico ambiental:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Legislação geral e do setor de Meio Ambiente;

Ética no serviço público;

Matemática.

Conhecimentos Específicos:

Noções de Administração Pública;

Noções de Administração Financeira e Orçamentária;

Noções de Gestão de Pessoas nas organizações;

Legislação e Normas ambientais;

Meio Ambiente;

Educação ambiental.

Analista administrativo:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa;

Noções de Tecnologia da Informação;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação do setor de Meio Ambiente;

Noções de Direito Ambiental;

Noções de Regulação;

Ética no Serviço Público.

Conhecimentos Específicos:

Administração Geral;

Administração Pública;

Administração orçamentária, financeira e orçamento público;

Contabilidade pública;

Gestão de pessoas;

Matemática financeira.

Analista ambiental:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa;

Noções de Tecnologia da Informação;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação do setor de Meio Ambiente;

Noções de Direito Ambiental;

Noções de Regulação;

Ética no Serviço Público.

Conhecimentos Específicos:

Varia de acordo com o tema escolhido no ato da inscrição.

Será classificado na objetiva quem obtiver dez pontos em Conhecimentos Básicos, 21 em Conhecimentos Específicos e 36 no conjunto das provas.

O concurso Ibama terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Prepare-se para os concursos Ibama e ICMBio

Também nesta segunda-feira, 29, foi publicado o edital do concurso para o ICMBio. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade oferece 171 vagas para técnico e analista ambiental. Confira os detalhes aqui!

Você sabia que a Folha Dirigida também tem curso preparatório para o Ibama e o ICMBio? A Folha Cursos traz videoaulas exclusivas, apostilas e questões comentadas para te ajudar no caminho até a posse.