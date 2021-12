Concurso Ibama: veja a divisão das 568 vagas pelos estados

Estão abertas as inscrições do concurso Ibama 2021. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis oferece 568 vagas distribuídas por todo o país.

A maior parte das oportunidades é para técnico ambiental, que tem como requisito o ensino médio completo. Ao todo, são 432 vagas para o cargo, divididas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. O salário inicial é de R$4.063,34.

As demais chances são para as carreira de: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). Para se candidatar é preciso ter graduação em qualquer área. As remunerações são de R$8.547,64.

No caso dos analistas, todas as vagas são para lotação apenas no Distrito Federal. Confira a distribuição da oferta do concurso Ibama por região e estados:

Região Norte – 165 vagas

Amazonas: 25 vagas para técnico ambiental;

25 vagas para técnico ambiental; Roraima: 15 vagas para técnico ambiental;

15 vagas para técnico ambiental; Amapá: 10 vagas para técnico ambiental;

10 vagas para técnico ambiental; Pará : 65 vagas para técnico ambiental;

: 65 vagas para técnico ambiental; Tocantins: 15 vagas para técnico ambiental;

15 vagas para técnico ambiental; Rondônia: 20 vagas para técnico ambiental;

20 vagas para técnico ambiental; Acre: 15 vagas para técnico ambiental.

Região Nordeste – 60 vagas

Maranhão: 20 vagas para técnico ambiental;

20 vagas para técnico ambiental; Piauí: 5 vagas para técnico ambiental;

5 vagas para técnico ambiental; Ceará: 5 vagas para técnico ambiental;

5 vagas para técnico ambiental; Rio Grande do Norte: 5 vagas para técnico ambiental;

5 vagas para técnico ambiental; Pernambuco: 5 vagas para técnico ambiental;

5 vagas para técnico ambiental; Paraíba: 5 vagas para técnico ambiental;

5 vagas para técnico ambiental; Sergipe: 5 vagas para técnico ambiental;

5 vagas para técnico ambiental; Alagoas: 5 vagas para técnico ambiental;

5 vagas para técnico ambiental; Bahia: 5 vagas para técnico ambiental.

Região Sudeste – 30 vagas

Rio de Janeiro: 10 vagas para técnico ambiental;

10 vagas para técnico ambiental; São Paulo: 10 vagas para técnico ambiental;

10 vagas para técnico ambiental; Espírito Santo: 5 vagas para técnico ambiental;

5 vagas para técnico ambiental; Minas Gerais: 5 vagas para técnico ambiental.

Região Centro-Oeste – 283 vagas

Distrito Federal: 97 vagas para técnico ambiental, 40 para analista administrativo e 96 para analista ambiental.

Mato Grosso: 30 vagas para técnico ambiental;

30 vagas para técnico ambiental; Mato Grosso do Sul: 10 vagas para técnico ambiental;

10 vagas para técnico ambiental; Goiás: 10 vagas para técnico ambiental.

Região Sul – 30 vagas

Paraná: 10 vagas para técnico ambiental;

10 vagas para técnico ambiental; Rio Grande do Sul: 15 vagas para técnico ambiental;

15 vagas para técnico ambiental; Santa Catarina: 5 vagas para técnico ambiental.

Por escolha da Administração do Ibama, o aprovado poderá ser lotado em qualquer unidade do Ibama, no estado de vaga a que concorre. Além da listagem por estado, os candidatos também serão listados pela classificação geral no cargo.

Em caso de não existência de aprovado em um ou mais estados, o Ibama poderá recorrer à classificação geral no resultado final do concurso.

Concurso Ibama tem inscrições até 20 de dezembro

As inscrições do concurso ficam abertas somente até o dia 20 de setembro, por meio do site do Cebraspe , organizador.

Primeiro, os interessados devem preencher o formulário com todos os dados solicitados. Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$70 para técnico ambiental e R$102 para analista ambiental e analista administrativo. O pagamento poderá ser efetuado no dia 5 de janeiro.

O analista ambiental do Ibama apresenta três especialidades: Licenciamento Ambiental; Recuperação ambiental, monitoramento e uso sustentável da biodiversidade, controle e fiscalização; Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental. No momento da inscrição para esse cargo, será necessário apontar quais das especialidades deseja concorrer. Isso porque as provas cobrarão conhecimentos específicos de cada área.

O concurso Ibama terá provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação de ambas está prevista para o dia 30 de janeiro de 2022.

Os exames serão realizados nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. No total, serão cobrados 120 itens (no estilo Certo/Errado), sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Já na prova discursiva será exigida a redação de um texto dissertativo de até 30 linhas.