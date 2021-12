Concurso Ibama: veja próximas datas e etapas previstas

O concurso Ibama teve inscrições encerradas na última segunda-feira, dia 20. Mas se você se candidatou e ainda não conseguiu pagar a taxa de inscrição, calma! O último dia para o pagamento será 5 de janeiro.

O ICMBio também tem concurso com edital publicado e neste caso as inscrições são recebidas até o dia 23 de dezembro. Saiba tudo sobre o concurso ICMBio.

O cronograma para o concurso já está definido e traz os detalhes. Veja a seguir:

Fases Datas Disponibilização do link para verificação de deferimento da foto encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto que atenda às determinações do sistema 21 e 22/12/2021 Consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição 27/12/2021 Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição 28 e 29/12/2021 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Consulta à situação final da solicitação de isenção de taxa de inscrição 4/1/2022 Último dia para pagamento da taxa de inscrição 5/1/2022 Consulta à situação provisória da solicitação de atendimento especial e divulgação da relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência 11/1/2022 Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da inscrição para concorrer como pessoa com deficiência e contra o indeferimento da solicitação de atendimento especial 12 e 13/1/2022 Consulta à situação final da solicitação de atendimento especial e divulgação da relação final dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência 18/1/2022 Divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos locais de prova 20/1/2022 Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva 30/1/2022 Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas e do padrão preliminar de resposta da prova discursiva 1º/2/2022 Prazo para a interposição de recursos quanto aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva 2 e 3/2/2022 Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos, do padrão definitivo de resposta da prova discursiva e do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva 22/2/2022

Provas do concurso Ibama em janeiro

As provas do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis já acontecem no próximo mês. As avaliações estão marcadas para o dia 5 de janeiro.

Os exames serão realizados nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Os candidatos devem responder 120 itens (no estilo Certo/Errado), sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Também há a prova de Redação. Será classificado na objetiva quem obtiver dez pontos em Conhecimentos Básicos, 21 em Conhecimentos Específicos e 36 no conjunto das provas.

O concurso Ibama terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos, Durante este tempo, o órgão deve chamar os aprovados nas vagas imediatas e poderá utilizar o cadastro de reserva.

Ao todo, o edital do Ibama trouxe 568 vagas, em cargos de níveis médio e superior.

A maior parte, 432 vagas, são para técnico ambiental, carreira que exige o ensino médio completo. A remuneração inicial é R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As demais chances serão para os seguintes cargos de nível superior: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). Os ganhos são de R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação e gratificação de desempenho.