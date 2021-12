Concurso IBGE: IBFC é contratado para edital com 1.812 vagas

Nesta sexta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística contratou o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que ficará à frente do seu próximo concurso IBGE 2022. Neste caso, estão previstas 1.812 vagas temporárias.

Com o contrato assinado, o próximo passo é a publicação do edital. As oportunidades previstas serão distribuídas pelos cargos de coordenador censitário de área (31 vagas) e agente censitário de administração e informática (1.781 vagas).

Como já adiantado por Folha Dirigida, no último dia 4, o IBGE terá três bancas organizadoras, sendo cada uma delas responsável por um número de vagas e cargos já definidos.

Segundo o IBGE, cada seleção será aberta em um momento. Pela autorização dada no último dia 4, por meio do Ministério da Economia, os editais devem ser publicados até junho de 2022.

No entanto, como o Censo Demográfico terá início nessa data, os primeiros editais já devem ser publicados nos próximos dias ou, no máximo, início de 2022. As outras seleções serão realizadas pelas seguintes bancas e para os respectivos cargos:

Fundação Getulio Vargas (FGV)

Agente Censitário Municipal (ACM) – 5.500 vagas temporárias;

Agente Censitário Supervisor (ACS) – 18.420; e

recenseador – 183.100.

Idecan

Agente Censitário de Pesquisa por Telefone (ACT) – 180;

Supervisor censitário de pesquisas e codificação – 12.

O maior concurso do IBGE contará com mais de 206 mil vagas temporárias e seguirá os moldes da seleção que chegou a ser aberta este ano, mas foi cancelada devido ao corte no orçamento. Assim como esse processo, o próximo contará com vagas em todos os municípios do país.

O orçamento para a seleção e o Censo Demográfico 2022 serão garantidos, segundo o Governo Federal, por meio de um pedido de ampliação no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022, no valor de R$292.907.087.

Veja detalhes do concurso IBGE cancelado

Apesar de cancelado, o concurso IBGE aberto no início deste ano pode ser usado como base, nos estudos, para os próximos editais.

Publicados no dia 18 de fevereiro, por meio do Cebraspe, os editais ofereceram mais de 204 mil vagas temporárias, nos cargos de:

agente censitário municipal (ACM) – 5.450 vagas;

agente censitário supervisor (ACS) – 16.959 vagas; e

recenseador – 181.898 vagas.

Os aprovados, nos cargos de agente, teriam ganhos de R$2.100 (municipal) e de R$1.700 (supervisor). Os valores ainda poderiam chegar a R$2.558 e R$2.158, respectivamente, com o auxílio-alimentação de R$458.

No caso do recenseador, os ganhos seriam por produção. No site do IBGE era possível simular a remuneração.

As provas seriam realizadas nos 26 estados, além do Distrito Federal, com a seguinte distribuição entre os cargos:

Agentes – 60 questões

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Quantitativo (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e

Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões