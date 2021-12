Concurso IBGE: saem editais com 1.812 vagas temporárias de nível médio

Foram publicados nesta terça-feira, 14, os editais do concurso IBGE 2022. As seleções contam com 1.812 vagas temporárias e são organizadas pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Há vagas para os 26 estados do país, além do Distrito Federal.

As oportunidades são para quem possui o nível médio completo. Os ganhos são de até R$4.135,27, e os contratos terão duração de até sete meses.

Como antecipado por Folha Dirigida, os editais trazem oportunidades para os cargos de agente censitário de administração e informática (1.781 vagas) e coordenador censitário de área (31 vagas).

No caso do agente censitário a exigência é o nível médio completo. Já o coordenador censitário tem como requisito, além do nível médio, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

Os aprovados na função de agente receberão R$1.700. Já coordenador terá ganhos iniciais de R$3.677,27. Com o auxílio-alimentação de R$458, os ganhos sobem para R$2.158 (agente) e R$4.135,27 (coordenador).

Ambos terão direitos ainda a auxílios-transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

Os aprovados na função de coordenador serão contratados pelo prazo inicial de sete meses, cabendo prorrogação. Já os agentes terão um contrato inicial de cinco meses, podendo ser prorrogado por mais cinco.

Confira o edital para o cargo de agente censitário de informática

Confira o edital para o cargo de coordenador censitário

No caso do agente censitário, as 1.781 vagas estão distribuídas pelos 26 estados do país, além do Distrito Federal. O candidato deve escolher o município de preferência. A relação de vagas por cidade está disponível no Anexo I do edital.

Já as 31 vagas do coordenador estão distribuídas por dez estados: Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. A distribuição das vagas também está no Anexo I do edital.

Inscrições abertas até 10 de janeiro

As inscrições foram abertas às 10h desta terça-feira, 14, e ficarão disponíveis até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2022. As taxas custam R$44 (agente) e R$66 (coordenador) e devem ser pagas até 11 de janeiro.

Membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico, ou doadores de medula óssea podem pedir isenção do valor. Para isso devem fazer a solicitação no site do IBFC, organizador, durante todo o período de inscrição.

O resultado preliminar dos pedidos de isenção está programados para o dia 17 de janeiro, cabendo recursos nos dias 18 e 19. O resultado definitivo dessa solicitação sairá em 24 de janeiro. Quem tiver o pedido negado deverá pagar o valor até 25 de janeiro.

Candidatos realizarão uma prova objetiva. Veja detalhes

O IBGE avaliará os candidatos por meio de uma prova objetiva. Para os dois cargos os exames estão marcados para 20 de fevereiro, das 13h às 17h. Ou seja, não é possível um concorrente fazer provas para os dois cargos.

A prova objetiva será composta por 60 questões, com a seguinte estruturá por cargo:

Agente censitário de informática

Língua Portuguesa – 15 questões

Raciocínio Lógico – 10 questões

Ética no Serviço Público – 5 questões

Noções de Administração – 15 questões

Noções de Informática – 15 questões

Coordenador censitário

Língua Portuguesa – 15 questões

Raciocínio Lógico – 10 questões

Ética no Serviço Público – 5 questões

Noções de Administração e Situações Gerenciais – 30 questões

Será considerado aprovado na objetiva o candidato que, cumulativamente, acertar, no mínimo, 30% do total da prova e, no mínimo, uma questão de cada disciplina. O resultado final do concurso está programado para 28 de março de 2022

Concursos IBGE terão 3 bancas

Como já adiantado por Folha Dirigida, no último dia 4, o IBGE terá três bancas organizadoras, sendo cada uma delas responsável por um número de vagas e cargos já definidos.

Além disso, cada seleção será aberta em um momento. Pela autorização dada no último dia 4, por meio do Ministério da Economia, os editais devem ser publicados até junho de 2022.

No entanto, como o Censo Demográfico terá início nessa data, os primeiros editais já começam a ser divulgados. Além do processo organizado pelo IBFC, os demais serão realizados pelas seguintes bancas e para os respectivos cargos:

Fundação Getulio Vargas (FGV)

Agente Censitário Municipal (ACM) – 5.500 vagas temporárias;

Agente Censitário Supervisor (ACS) – 18.420; e

recenseador – 183.100.

Idecan

Agente Censitário de Pesquisa por Telefone (ACT) – 180;

Supervisor censitário de pesquisas e codificação – 12.

O maior concurso do IBGE contará com mais de 206 mil vagas temporárias e seguirá os moldes da seleção que chegou a ser aberta este ano, mas foi cancelada devido ao corte no orçamento. Assim como esse processo, o próximo contará com vagas em todos os municípios do país.

O orçamento para a seleção e o Censo Demográfico 2022 serão garantidos, segundo o Governo Federal, por meio de um pedido de ampliação no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022, no valor de R$292.907.087.