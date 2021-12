Concurso IBGE tem recenseador como destaque; saiba tudo!

Foi publicado na última quarta-feira, 15, o edital do novo concurso IBGE, que oferece 206.891 vagas temporárias. O destaque, no entanto, não poderia ser outro, sendo ele o cargo de recenseador.

O posto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a “cara do Censo Demográfico”, já que o candidato aprovado nesta função terá o contato direto com a população a ser entrevistada.

Diante disso, do total de vagas, 183.021 são destinadas apenas à função. Todas essas oportunidades estão distribuídas por 5.297 municípios, de Norte a Sul do país.

Para quem tem dúvidas e quer saber mais sobre o cargo, Folha Dirigida traz abaixo um resumo com as principais informações, como atribuições, etapas do processo seletivo e remunerações. Confira!

♦ Requisitos

O cargo de recenseador é um dos mais concorridos devido aos seus requisitos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística exige, para a posição, somente o nível fundamental completo dos candidatos.

♦ Remuneração

A remuneração do recenseador não possui um valor fixo. Como informado no edital, o cargo conta com uma retribuição mensal por produção.

O valor costuma ser calculado por setor censitário e conforme a taxa fixada por: unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

No entanto, é possível ter uma base do valor a ser recebido. Essa estimativa pode ser feita através do simulador de remuneração (clique aqui) disponibilizado pelo IBGE.

“Um recenseador que atua numa área urbana tem mais facilidade de locomoção do que um recenseador que visita domicílios em uma comunidade ribeirinha isolada. Quanto mais domicílios visitar e pessoas entrevistar, maior a remuneração. O recenseador pode trabalhar em qualquer horário, especialmente naqueles em que pode encontrar os moradores em casa, incluindo finais de semana e feriados”, explica o coordenador de RH do IBGE, Bruno Malheiros.

♦ Atribuições do cargo

O recenseador possui diversas atribuições, entre elas cumprir com as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no dispositivo móvel de coleta e apresentar-se ao informante com o crachá de identificação fornecido pelo IBGE.

Ainda entre as principais atividades estão:

Coletar as informações do Censo Demográfico 2022;

Consultar relatórios diversos de acompanhamento de coleta no dispositivo móvel;

Sanar as eventuais pendências apontadas;

Manter o supervisor informado sobre a coleta de dados no setor censitário, quando impossibilitado de comparecer ao posto de coleta;

Manter a produção e padrão de qualidade adequados;

Participar de treinamentos;

Preservar o sigilo das informações;

Retornar aos domicílios recenseados para complementar as informações e/ou corrigir as falhas apontadas pela supervisão; e

Manter-se atualizado acerca dos conceitos e procedimentos definidos para a coleta de dados.

♦ Etapas do concurso

Os candidatos do concurso IBGE 2022 serão avaliados por meio de provas objetivas. Os exames ocorrerão no dia 27 de março, sendo na parte da manhã para os recenseadores.

Treinamento

Após essa etapa, os recenseadores realizarão um treinamento presencial e à distância, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco dias e carga horária de oito horas diárias.

Os candidatos que tiverem, no mínimo, 80% de frequência no treinamento receberão uma ajuda de custo para transporte e alimentação. As contratações ocorrerão logo em seguida.

Inscrições serão aceitas até dia 29

Ao todo, são oferecidas 206.891 vagas temporárias em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos:

nível fundamental : recenseador (183.021 vagas);

: recenseador (183.021 vagas); nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

Os interessados em participar da seleção já podem se candidatar no site da FGV , até as 16h do dia 29 de dezembro.

Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$57,50 (recenseadores) ou de R$60,50 (agentes), até o dia 25 de janeiro de 2022.

Concorrentes que sejam membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa, durante todo o período de inscrição, no site da FGV .

Concurso IBGE 2022 terá provas em março

O concurso contará com provas objetivas, a serem realizadas no dia 27 de março, sendo na parte da manhã para os recenseadores e à tarde para os agentes, com a seguinte distribuição entre os cargos:

Agentes – 60 questões

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Quantitativo (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e

Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões

Língua Portuguesa (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Matemática (dez); e

Conhecimentos técnicos (25).

“O conteúdo a ser cobrado na prova está detalhado no edital. Disponibilizamos também uma apostila de conhecimentos técnicos, preparada pelo IBGE, para que o candidato obtenha os conhecimentos necessários para responder as questões sobre a operação censitária. A apostila e o Código de Ética do IBGE estão disponíveis no site da FGV”, afirma o coordenador de RH do IBGE, Bruno Malheiros.

No caso dos agentes, para ser aprovado será preciso obter, pelo menos, 18 pontos na prova objetiva e, no mínimo, um acerto em cada uma das disciplinas.

Os agentes serão convocados a partir de 31 de maio, enquanto os recenseadores serão chamados para o treinamento e início das atividades em junho de 2022.

Segundo o IBGE, a pesquisa está prevista para iniciar no dia 1º de junho, no entanto, o cronograma ainda não é oficial e pode mudar nos próximos meses.