Concurso IBGE temporários: aberto prazo para devolução de taxa

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou a devolução das taxas de inscrição para o concurso IBGE cancelado, nos cargos de agente censitário e recenseador.

Em nota divulgada, o órgão avisa que já foi aberto nesta sexta-feira, 3, os procedimentos para devolução dos valores.

Os concorrentes devem se cadastrar no sistema disponível no site do IBGE e receberão o valor em até 40 dias.

A devolução acontecerá por depósito bancário em conta-corrente, não podendo ser poupança, salário ou conjunta.

A conta também precisa estar ativa em nome do próprio candidato e o CPF deve estar em situação regular junto à Receita Federal.

Quem não tiver conta-corrente ou em conformidade com os parâmetros informados poderá efetuar o saque do valor por meio de ordem bancária no Banco do Brasil a partir de 17 de janeiro de 2022.

As taxas pagas na época foram de:

R$39,49.(agentes censitários – supervisor e municipal); e

R$25,77 (recenseador).

A banca era o Cebraspe, mas o contrato com a instituição foi cancelado depois da suspensão do concurso.

Novo concurso IBGE é autorizado com 209 mil vagas

O novo concurso IBGE para temporários focado no Censo Demográfico já está autorizado.

As portarias autorizativas foram publicadas nesta sexta-feira, 3, no Diário Oficial da União pelo secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade.

Ao todo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pode preencher até 209.024 vagas temporárias, com a seguinte distribuição entre as carreiras:

Agente Censitário Municipal (ACM) – 5.500 vagas temporárias;

Agente Censitário Supervisor (ACS) – 18.420;

recenseador – 183.100;

Coordenador Censitário de Área (CCA) – 31;

Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI) – 1.781;

Agente Censitário de Pesquisa por Telefone (ACT) – 180; e

supervisor censitário de pesquisas e codificação – 12.

Serão divulgados diferentes editais e o maior, com 206 mil vagas, será para agente e recenseador, com exigência dos níveis fundamental e médio.

nível fundamental : recenseador (183.021 vagas);

: recenseador (183.021 vagas); nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

Banca está contratada e edital pode sair a qualquer momento

Quem pensa que o edital irá demorar engana-se! A banca organizadora já está contratada e, desta vez, será a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com isso, o edital pode sair a qualquer momento.

De acordo com o edital cancelado, os aprovados nos cargos de agente teriam ganhos de R$2.100 (municipal) e de R$1.700 (supervisor). Os valores ainda poderiam chegar a R$2.558 e R$2.158, respectivamente, com o auxílio-alimentação de R$458.

Estes valores devem se repetir também neste novo edital.

No caso do recenseador, os ganhos seriam por produção. No site do IBGE , era possível simular a remuneração.

Os candidatos devem ser avaliados por provas, com aplicação em todos os estados e no Distrito Federal.

Confira mais detalhes sobre como devem ser as provas do concurso IBGE 2022 temporários!