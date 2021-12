Concurso ICMBio: inscrições terminam nesta quinta-feira

As inscrições para o concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (concurso ICMBio) terminam nesta quinta-feira (23/12).

Os candidatos interessados têm até às 18 horas desta quinta-feira para realizarem as inscrições. As candidaturas devem ser feitas no próprio portal da banca organizadora, Cebraspe, e mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$ 72,80 até R$ 104.

As vagas do certame estão divididas entre os cargos Analista Ambiental (nível superior) e Técnico Ambiental (nível médio), com salários iniciais que chegam até R$ 8.089,64.

Ao todo, o edital ICMBio oferta 171 vagas imediatas.

A distribuição se dá da seguinte forma: 61 vagas para analista ambiental e 110 para técnico ambiental. As vagas são distribuídas pelas regiões de: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Rondônia.

Como forma de classificação e avaliação, os candidatos do concurso ICMBio irão passar por provas objetivas e discursivas.

As provas objetivas ficaram marcadas para o dia 6/2/2022. As avaliações serão realizadas nas cidades de Belém/PA, Macapá/AP, Manaus/AM, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC e São Luís/MA.

Resumo concurso ICMBio

Situação: edital publicado

edital publicado Banca: Cebraspe

Cebraspe Cargos: analista ambiental e técnico ambiental

analista ambiental e técnico ambiental Vagas: 171

171 Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salários : até R$ 8 mil

: até R$ 8 mil Período de inscrição: 3 a 23/12/2021

3 a 23/12/2021 Taxa de inscrição: R$ 72,80 a R$ 104,00

R$ 72,80 a R$ 104,00 Data das provas objetivas: 6/2/2022

6/2/2022 Link para o edital completo

