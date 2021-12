Concurso Petrobras 2022 recebe inscrições para 4 mil vagas

Saiu o edital do novo concurso Petrobras 2022. Ao todo, a estatal seleciona para o preenchimento de 4.537 vagas, sendo 757 imediatas e 3.780 em cadastro de reserva. Todas as oportunidades são para o nível superior, e a remuneração pode chegar a R$11.716,82. As inscrições estão abertas.

Há vagas para diversas especialidades, com destaque para Engenharia de Petróleo (97 imediatas e 485 no cadastro reserva), Engenharia de Produção (101 imediatas e 505 no cadastro reserva) e Engenharia de Equipamentos – Mecânica (158 imediatas e 790 no cadastro reserva).

Há ainda oportunidades nas áreas de Administração, Comércio e Suprimento, Transporte Marítimo, Engenharia de Software, Infraestrutura, Processos de Negócio, Ciência de Dados e Economia.

Além das áreas de Engenharia (Ambiental, Civil, Elétrica, Eletrônica, Inspeção, Terminas e Dutos, de Processamento, de Segurança de Processo e Naval), Geofísica (Física e Geologia) e Geologia.

Os aprovados serão contratados de acordo com o regime celetista e terão ganhos iniciais de R$6.937,43, com garantia de remuneração mínima de R$11.716,82.

Neste caso, a estatal oferece benefícios como previdência complementar (opcional) plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia) e garantias educacionais para dependentes, entre outras.

Confira o edital do concurso Petrobras

Segundo a estatal, esta é a primeira seleção em mais de três anos, sendo possível devido a um processo de recuperação financeira que a Petrobras vem passando nos últimos anos.

“A realização desse concurso está alinhada às constantes avaliações que fazemos do nosso quadro de pessoal, considerando as nossas estratégias de negócio. Além disso, atende à necessidade da Petrobras de buscar novos talentos, sobretudo para carreiras de cientista de dados, analistas de sistemas e engenharias. A Petrobras deseja oxigenar seu quadro de funcionários, atraindo para a companhia, independemente da carreira pretendida, profissionais com perfil dinâmico, foco em tecnologia e inovação, e que queiram participar dos desafios que estão no horizonte da empresa para os próximos anos”, destaca o gerente executivo de Recursos Humanos da Petrobras, Juliano Loureiro.

Petrobras inscreve até janeiro

As inscrições para o concurso Petrobras 2022 estão abertas, no site do Cebraspe , organizador. Os interessados terão até as 18h do dia 5 de janeiro para se inscrever.

Para participar da seleção é preciso pagar uma taxa de R$79,83, até o dia 28 de janeiro.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de família de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa, no site da banca, durante todo o período de inscrição.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Petrobras

: Petrobras Cargos : profissional petrobras de nível superior

: profissional petrobras de nível superior Vagas : 4.537

: 4.537 Requisitos : nível superior

: nível superior Remuneração : R$11.716,82

: R$11.716,82 Inscrições : de 17 de dezembro a 5 de janeiro

: de 17 de dezembro a 5 de janeiro Provas: 20 de fevereiro

Concurso Petrobras terá provas em fevereiro

Os candidatos do concurso Petrobras serão avaliados por meio de provas objetivas e de títulos, sendo esta última apenas para a área de Engenharia de Segurança de Processo. Os exames ocorrerão nas 26 capitais, além do Distrito Federal.

As avaliações serão realizadas no dia 20 de fevereiro, no turno da tarde, e terão 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e 70 de Conhecimentos Específicos. Ao todo, os candidatos terão até quatro horas para concluírem a prova.

Para ser aprovado, será preciso obter nota igual ou superior a dez em Conhecimentos Básicos, a 21 na parte Específica e 36 no conjunto das provas.

Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos da área de Engenharia de Segurança de Processo aprovados nas provas objetivas e classificados até as seguintes posições:

151ª – ampla concorrência;

17ª – pessoa com deficiência; e

42ª – pessoas negras.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 30 de maio. Após essa data, a seleção ficará válida por um ano, cabendo prorrogação por igual período.