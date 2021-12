Concurso Polícia Penal PE 2021/2022: Saiu o edital com 200 vagas! Até R$3.900!

A Polícia Penal de Pernambuco faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Polícia Penal PE 2021/2022) para o preenchimento de 200 vagas na carreira. O Cebraspe organiza o certame.

De acordo com o edital, o cargo de Policial Penal do Estado de Pernambuco requer nível superior em qualquer área como exigência, além de carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B.

O salário inicial do cargo de Policial Penal é de R$3.900, valor composto pelo vencimento-base de R$1.950 mais a gratificação de risco por função, correspondente a 100. Os aprovados serão contratados sob regime estatutário, que prevê estabilidade empregatícia.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, ou seja, oito horas diárias, salvo em jornadas especiais em regime de plantão, quando serão ocorrerá proporcionalidade limite de 1/3 – uma hora de trabalho, para três de descanso.

O edital confirma que serão ofertadas 200 vagas, sendo 185 para candidatos do sexo masculino e 15 para o sexo feminino.

Tabela de Vagas – Concurso Polícia Penal PE 2021 Vagas para ampla concorrência Vagas para candidatos com deficiência Masculino Feminino Masculino Feminino 175 14 10 1

Lotação dos aprovados no concurso

De acordo com informações do edital, os aprovados poderão ser lotados em quaisquer Unidades Prisionais situadas no estado de Pernambuco, conforme critérios de conveniência e necessidade da Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco.

Inscrição concurso Polícia Penal PE 2021/2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 05 de janeiro e 04 de fevereiro de 2022, por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição custará R$180.

Provas

O concurso da Polícia Penal-PE vai contar com diversas etapas, sendo que a primeira será composta por provas escritas (objetivas e discursivas). As provas serão aplicadas no dia 10 de abril de 2022.

Os exames, de caráter eliminatório e/ou classificatório, vão contar com 60 questões na prova objetiva, sendo 20 de Conhecimentos Gerais e 40 de Conhecimentos Específicos. A prova discursiva, entretanto, vai contar com redação de texto dissertativo.

Para a prova discursiva, serão corrigidos 2.500 textos, sendo respeitos os limites até a seguinte posição:

Candidatos que terão a discursiva corrigida Ampla concorrência PcD Masculino Feminino Masculino Feminino 2197ª 177ª 116ª 10ª

Além das provas objetivas e discursivas, o concurso vai contar com exames médicos, exames de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social. Haverá, ainda, curso de formação para os candidatos que forem aprovados em todas as etapas anteriores.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.