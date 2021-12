Concurso Policial 2022: veja quais são os próximos editais e vagas

O ano de 2022 promete diversas seleções e certames de concurso policial. Com concursos policiais já anunciados, definidos e previstos, a área permanece sendo uma das mais agitadas.

Nesta matéria, reunimos os principais editais de concurso policial para o ano de 2022:

Concurso policial: PM SP Oficial

O governador do estado de São Paulo, João Dória, autorizou a realização de um novo concurso PM SP com a oferta de 220 vagas para a carreira de Oficial.

O edital ficará sob responsabilidade do Idecan, conforme já havia sido autorizado pelo governo, e o contrato entre a empresa e a corporação deverá ser divulgado por meio do Diário Oficial do estado nos próximos dias.

Concurso PM GO

O edital do concurso para a Polícia Militar de Goiás está previsto no Orçamento do estado para o ano de 2022 e será publicado em maio. A previsão é de 870 vagas, entre cargos de níveis médio e superior (concurso PM GO).

Concurso policial: PMDF

O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Marcos Rocha, afirmou que o novo concurso público da corporação (concurso PMDF) deve ocorrer no próximo ano.

Além disso, a corporação enviou um pedido de concurso para 2.100 vagas no cargo de praça.

Concurso PM MT

O edital do concurso da Polícia Militar do Mato Grosso (concurso PM MT) já tem banca definida. O certame ficará sob responsabilidade da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso).

Concurso PM RN

Foi publicada, na versão do Diário Oficial do estado do Rio Grande do Norte a dispensa de licitação que define a banca do próximo concurso público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (concurso PM RN). A empresa Instituto Consulplan foi escolhida para organizar a seleção da corporação.

Concurso PM SC

De acordo com resposta da assessoria de comunicação da Polícia Militar de Santa Catarina (concurso PM SC), há estudos para que um novo concurso público seja realizado até o final do segundo semestre deste ano.

Segundo resposta do setor, o governo e a PM SC estão realizando estudos “para que até o final do segundo semestre de 2021 ainda seja possível o lançamento de um novo concurso para soldados militares”.

Concurso PM CE

O próximo concurso PM CE (Polícia Militar do Ceará) para o cargo de oficial tem comissão organizadora formada. Uma das atribuições do Grupo de Trabalho será gerir o contrato da banca organizadora Vunesp, já anunciada.

Ao todo, serão 50 vagas para o cargo de Oficial que, de acordo com o projeto básico, serão voltadas para área de Saúde.

Concurso PM PB

O governador do estado da Paraíba, João Azevedo, anunciou a possibilidade de um novo concurso de soldado da Polícia Militar da Paraíba ser publicado em 2022.

Em entrevista a uma rádio local, o governador adiantou que pretende realizar um concurso para a Polícia Militar, assim para a Polícia Civil, que já tem edital confirmado para outubro.

Concurso PM ES

Mais um passo foi dado rumo ao concurso PM ES (Polícia Militar do Espírito Santo). A comissão responsável pela seleção foi formada e publicada em Diário Oficial do Estado.

Segundo próprio governador, serão 1.111 vagas para o próximo edital, sendo mil vagas para soldados combatentes.

1000 praças combatentes

20 oficiais médicos

20 oficiais dentistas

5 oficiais farmacêuticos/ bioquímicos

2 oficiais médicos veterinários

10 oficiais enfermeiros

30 praças especialistas de Saúde

2 oficiais músicos

22 praças músicos

Concurso PM BA

Em entrevista a uma emissora de TV do estado, o governador da Bahia, Rui Costa (PT) anunciou a realização de um novo concurso PM BA para 2022.

Concurso PM RO

Com comissão formada, o concurso PM RO está autorizado para 2021 e ofertará 20 vagas no cargo de oficial combatente, enquanto os Bombeiros oferecem cinco (5) vagas para o mesmo cargo, além de três outras vagas em cargos do quadro complementar na corporação.

Concurso policial: PCDF Delegado e Agente de Custódia

Após o anúncio do delegado-geral e do secretário de economia, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, oficializou a autorização do concurso PCDF para delegado e agente de custódia.

Além disso, o projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022 trouxe a autorização para preenchimento de 500 vagas.

De acordo com o delegado-geral da corporação, serão 50 vagas imediatas, além de 100 vagas para cadastro de reserva para cada cargo.

Concurso policial: PC SP

A banca do concurso PC SP (Polícia Civil de São Paulo) foi definida! A organização da seleção de 2.939 vagas será da empresa Vunesp.

Os cargos ofertados são para Delegado de Polícia (250), para Escrivão de Polícia (1.600), para Investigador de Polícia (900) e para Médico Legista (189).

Concurso PC GO

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, anunciou em seu Twitter oficial que pretende realizar concurso PC GO (Polícia Civil de Goiás) para o provimento de 470 vagas, sendo elas as seguintes:

Agentes : 350

: 350 Escrivães : 100

: 100 Papiloscopistas: 20

Concurso policial: PC MT

Foi definida a banca organizado do próximo concurso público da Polícia Civil do Mato Grosso (concurso PC MT). Prometido desde outubro deste ano, seleção ofertará vagas para nível superior.

Segundo delegado-geral, a instituição conta com 2.045 investigadores, 665 escrivães e 237 delegados.

Concurso policial: PC RO

A comissão para o próximo concurso PC RO está formada, conforme publicação da edição do dia 22 de fevereiro do Diário Oficial de Rondônia. Concurso público está autorizada para 379 vagas de nível superior. As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

10 vagas para Delegado

10 para Médico Legista

175 para Agentes de polícia

120 para Escrivão

50 para Papiloscopista

14 para Técnico em Necropsia

Concurso Sejus ES

O edital do concurso para a Secretaria de estado da Justiça do estado do Espírito Santo deve ser publicado até fevereiro de 2022 (concurso Sejus ES). Serão 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. O salário inicial é de R$ 3.107,65, além de R$ 300 de auxílio refeição.