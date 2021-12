Concurso Policial: Ministério da Justiça prevê reajuste de mais de 40% para a PF, PRF e Depen

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, entregou ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Paulo Guedes, na última segunda-feira (13/12), o projeto que prevê a reestruturação, bem como a recomposição salarial, para os servidores da PF, PRF e Depen (concurso Policial).

De acordo com os Ofícios obtidos com exclusividade pela equipe de jornalismo do Direção Concursos, Bolsonaro e Guedes receberam a estimativa do impacto orçamentário para que a reestruturação seja inclusa no Orçamento para 2022.

Os ofícios apontam o custo total de R$ 2,8 bilhões para que as carreiras policiais e administrativas da PF, PRF e Depen sejam reestruturadas.

Os gastos, ainda conforme o documento, seriam divididos entre os anos de 2022, 2023 e 2024. Veja a divisão dos valores abaixo:

O destaque também está no pedido do pagamento da Gratificação de Fronteira aos Agentes Federais de Execução Penal (Depen).

A previsão orçamentária para o pagamento da gratificação é de R$12,4 milhões de reais – segundo informações do DEPEN/MJ, o que pode totalizar quase R$ 2 mil a mais na remuneração paga aos servidores.

O relatório deverá ser apresentado pela equipe Econômica para aprovação até o dia 17 de dezembro de 2021. Caso seja aprovado, os valores serão inclusos no Orçamento para 2022.

Na mensagem publicada por meio de redes sociais no dia 13 de dezembro, o ministro da Justiça disse que o objetivo da proposta de reestruturação de carreiras era dar “ainda mais valorização das forças de segurança”.

De acordo com o Portal de notícias UOL, Guedes já repassou orientações para a equipe Econômica para que seja finalizada a análise que prevê a inclusão do reajuste no Orçamento de 2022 (concurso Policial).

Veja maiores detalhes na imagem abaixo: