Concurso Policial: panorama de todas as oportunidades

A carreira policial segue como a favorita da grande maioria dos concurseiros (concurso policial). A preferência se justifica pelo grande número de oportunidades, remuneração e as oportunidades de crescimento dentro da carreira.

O ano de 2021 trouxe grandes publicações de editais destinados a candidatos de níveis médio e superior com salários de até R$ 33 mil, mas ainda guarda importantes editais previstos e com publicação confirmada.

Nesta matéria, você terá um panorama completo das oportunidades de concurso policial para o ano de 2021 e já garanta sua preparação com material do Direção Concursos:

Concurso Policial: inscrições abertas

Concurso PM SP Soldado

O edital do novo concurso para a Polícia Militar de São Paulo (concurso PM SP) foi publicado com a oferta de 2.700 vagas para candidatos de nível médio.

A banca responsável pelo certame é a Vunesp. Interessados poderão se candidatar entre os dias 25 de outubro e 8 de dezembro de 2021.

Veja mais informações AQUI!

Concurso IGP SC

Foi publicado o edital do concurso público para o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (concurso IGP SC). Ao todo, são 70 vagas imediatas para cargo de nível médio.

Organizado pela Fepese, as inscrições estarão disponíveis do dia 26 de novembro até o dia 27 de dezembro.

Concurso Brigada RS

Foi publicado o edital do concurso público da Brigada Militar do Rio Grande do Sul (concurso Brigada RS). Ao todo, são 4 mil vagas para o cargo de Soldado.

As inscrições estarão disponíveis do dia 30 de novembro até o dia 30 de dezembro.

Saiba mais!

Concurso Policial: editais federais previstos

Concurso PFF

O Projeto de Lei de n° 1786, de 2021 que trata da regulamentação da Polícia Ferroviária Federal (concurso PFF) foi encaminhado ao Senado no último dia 12 de maio. O texto traz diversos detalhes da carreira que já existe na Constituição Federal mas ainda não é regulamentada. Caso seja aprovado, o preenchimento dos cargos da Polícia Ferroviária deverá ser feito por meio de concurso público.

Concurso Senado

O edital do concurso Senado prevê a oferta de vagas para o cargo de policial legislativo, para candidatos de nível médio. O certame está temporariamente suspenso e com publicação adiada para 2021. O salário inicial é de até R$ 33 mil.

Concurso PF

O presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), Marcos Camargo, afirmou que há “uma possiblidade maior” de um novo concurso PF para peritos para os cargos vagos atuais, mas que depende ainda da vontade da administração e do Ministério da Justiça. Confira mais detalhes aqui!

Em junho deste ano, o jornalismo do Direção Concursos noticiou que a Polícia Federal encaminhou ao Ministério da Economia o pedido do novo concurso destinado à área administrativa, com vagas de níveis médio e superior. Tal pedido contempla 557 vagas para diversos cargos. No entanto, não houve outras movimentações desde então.

Concurso Policial: editais previstos PM

Concurso PM SP Oficial

O governador do estado de São Paulo, João Dória, autorizou na última quinta-feira (11/11) a realização de um novo concurso PM SP com a oferta de 220 vagas para a carreira de Oficial.

O edital ficará sob responsabilidade do Idecan, conforme já havia sido autorizado pelo governo, e o contrato entre a empresa e a corporação deverá ser divulgado por meio do Diário Oficial do estado nos próximos dias.

Saiba mais clicando aqui!

Concurso PM GO

O edital do concurso para a Polícia Militar de Goiás está previsto no Orçamento do estado para o ano de 2022 e será publicado em maio. As vagas deverão ser para os cargos de níveis médio e superior (concurso PM GO).

Veja mais detalhes aqui!

Concurso PMDF

O projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022 trouxe a previsão de 736 provimentos autorizados para a Polícia Militar do Distrito Federal. Com isso, quantidade pode ser utilizada para convocações ou para um novo concurso PM DF.

O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Marcos Rocha, afirmou que o novo concurso público da corporação (concurso PMDF) deve ocorrer no próximo ano.

Além disso, a corporação enviou um pedido de concurso para 2.100 vagas no cargo de praça.

Concurso PM RO

Com comissão formada, o concurso PM RO está autorizado para 2021 e ofertará 20 vagas no cargo de oficial combatente, enquanto os Bombeiros oferecem cinco (5) vagas para o mesmo cargo, além de três outras vagas em cargos do quadro complementar na corporação.

Concurso PM AM

Acabou o suspense! A FGV será a banca organizadora dos editais da Segurança Pública (concurso Amazonas) do Amazonas. Agora só falta a homologação para a confirmação da empresa. A publicação está no diário de compras.

Saiba mais clicando AQUI!

Concurso PM AP

O governador do estado do Amapá, Waldez Goés, autorizou a realização de um novo concurso PM AP.

De acordo com a fala do governador, o comandante geral da PM AP, coronel Paulo Matias, está autorizado a dar início às tratativas que preveem a publicação do novo edital que, conforme a legislação, só pode ocorrer em 2022.

Concurso PM MT

A realização do novo concurso PM MT já está inclusa no projeto orçamentário de 2021, conforme a emenda autorizada pela Assembleia Legislativa do estado no dia 5 de janeiro.

De acordo com a emenda 307, proposta pela Comissão de Segurança Pública, o orçamento deverá destinar verba para editais da Polícia Judiciária Civil (PJC), Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Mato Grosso.

Concurso PM RN

Foi publicada, na versão do Diário Oficial do estado do Rio Grande do Norte a dispensa de licitação que define a banca do próximo concurso público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (concurso PM RN). A empresa Instituto Consulplan foi escolhida para organizar a seleção da corporação.

Saiba mais clicando AQUI.

Concurso PM SC

De acordo com resposta da assessoria de comunicação da Polícia Militar de Santa Catarina (concurso PM SC), há estudos para que um novo concurso público seja realizado até o final do segundo semestre deste ano.

Segundo resposta do setor, o governo e a PM SC estão realizando estudos “para que até o final do segundo semestre de 2021 ainda seja possível o lançamento de um novo concurso para soldados militares”.

Concurso PM CE

O próximo concurso PM CE (Polícia Militar do Ceará) para o cargo de oficial tem comissão organizadora formada. Uma das atribuições do Grupo de Trabalho será gerir o contrato da banca organizadora Vunesp, já anunciada.

Ao todo, serão 50 vagas para o cargo de Oficial que, de acordo com o projeto básico, serão voltadas para área de Saúde.

Concurso PM PB

O governador do estado da Paraíba, João Azevedo, anunciou a possibilidade de um novo concurso de soldado da Polícia Militar da Paraíba ser publicado em 2022.

Em entrevista a uma rádio local, o governador adiantou que pretende realizar um concurso para a Polícia Militar, assim para a Polícia Civil, que já tem edital confirmado para outubro.

Concurso PM ES

Mais um passo foi dado rumo ao concurso PM ES (Polícia Militar do Espírito Santo). A comissão responsável pela seleção foi formada e publicada em Diário Oficial do Estado.

A Polícia Militar do Espírito Santo recebeu do governo estadual um crédito suplementar com o objetivo de realizar o novo concurso público (concurso PM ES).

560 praças combatentes

20 oficiais médicos

20 oficiais dentistas

5 oficiais farmacêuticos/ bioquímicos

2 oficiais médicos veterinários

10 oficiais enfermeiros

30 praças especialistas de Saúde

2 oficiais músicos

22 praças músicos

Concurso PM BA

Em entrevista a uma emissora de TV do estado, o governador da Bahia, Rui Costa (PT) anunciou a realização de um novo concurso PM BA para 2022.

Veja mais informações aqui!

Concurso Policial: editais previstos PC

Concurso PCDF Delegado

Após o anúncio do delegado-geral e do secretário de economia, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, oficializou a autorização do concurso PCDF para delegado e agente de custódia.

Além disso, o projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022 trouxe a autorização para preenchimento de 500 vagas.

De acordo com o delegado-geral da corporação, serão 50 vagas imediatas, além de 100 vagas para cadastro de reserva para cada cargo.

Concurso PC SP

A banca do concurso PC SP (Polícia Civil de São Paulo) foi definida! A organização da seleção de 2.939 vagas será da empresa Vunesp.

Os cargos ofertados são para Delegado de Polícia (250), para Escrivão de Polícia (1.600), para Investigador de Polícia (900) e para Médico Legista (189).

A informação consta do Diário Oficial do Estado. Ainda há a definição de que o provimento de aprovados será realizado em janeiro de 2023.

Veja mais informações aqui!

Concurso PC ES

A comissão do concurso PC ES (Polícia Civil do Espírito Santo), para o cargo de delegado, foi formada e divulgada através do Diário Oficial do Estado.

No final do ano de 2020, Renato Casagrande, governador, afirmou que pretende realizar um novo concurso PC ES em 2021. Isso se deu no em dia de prestação de contas do governo estadual, na Assembleia Legislativa. Além disso, deputados alertam falta de efetivos.

Concurso PC MG

Um novo concurso PC MG está autorizado. De acordo com a fala do representante do estado, estão autorizadas 688 vagas para todas as carreiras da PC MG.

A banca Fumarc foi definida como organizadora do concurso PC MG.

Concurso PC GO

A realização do concurso para a Polícia Civil de Goiás está prevista no Orçamento do estado para o ano de 2022, e foi anunciado pelo governador do estado, Ronaldo Caiado, para julho.

As vagas serão:

Agentes : 350

: 350 Escrivães : 100

: 100 Papiloscopistas: 20

Concurso PC TO

Em resposta exclusiva à equipe de jornalismo do Direção Concursos, o secretário de Segurança Pública do Tocantins, Cristiano Sampaio, confirmou a intenção de publicar o edital do concurso PC TO ainda em 2021.

Em 30 de julho, o secretário já havia informado sobre as vagas e cargos que serão ofertados no próximo certame. Confira:

Agente: 133 vagas e R$ 4.150,10

133 vagas e R$ 4.150,10 Agente de Necrotomia: 12 vagas e R$ 4.150,10

12 vagas e R$ 4.150,10 Escrivão: 58 vagas e R$ 4.150,10

58 vagas e R$ 4.150,10 Papiloscopista: 24 vagas e R$ 4.150,10

24 vagas e R$ 4.150,10 Perito: 60 vagas e R$ 9.274,48

60 vagas e R$ 9.274,48 Delegado: 45 vagas e $ 10.735,28

Concurso PC MT

Um novo concurso PC MT está mais próximo do que se imagina. A comissão foi formada na manhã do dia 18 de agosto (2021).

Segundo delegado-geral, a instituição conta com 2.045 investigadores, 665 escrivães e 237 delegados e que já se reuniu com governo estadual para discutir o lançamento de um novo edital.

Concurso PC MS

O concurso PC MS tem banca organizadora definida para o novo edital destinado ao preenchimento de 206 vagas.

O edital ficará sob responsabilidade da Fundação de Apoio a Pesquisa ao Ensino e a Cultura – FAPEC. As 206 vagas serão divididas entre os seguintes cargos:

Perito papiloscopista: 42 vagas

Agente de polícia científica: 36 vagas

Perito oficial forense criminal: 75 vagas

Perito oficial médico-legista: 53 vagas

Concurso PC AM

O governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou a publicação do edital do concurso PC AM (Polícia Civil do Amazonas), e demais forças de segurança do estado, para setembro de 2021 ou, no mais tardar, início de outubro.

De acordo com o governador, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:

62 vagas para delegado;

62 vagas para escrivão;

200 vagas para investigador; e

38 vagas para perito

Concurso PC RO

A comissão para o próximo concurso PC RO está formada, conforme publicação da edição do dia 22 de fevereiro do Diário Oficial de Rondônia. Concurso público está autorizada para 379 vagas de nível superior. As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

10 vagas para Delegado

10 para Médico Legista

175 para Agentes de polícia

120 para Escrivão

50 para Papiloscopista

14 para Técnico em Necropsia

Concurso PC RR

A comissão para o novo concurso PC RR já está formada. Segundo o representante do estado, o novo edital autorizado deve ser publicado ainda em 2021.

Concurso PC BA

A Polícia Civil da Bahia tem comissão organizadora formada para a realização de um novo concurso público destinado aos cargos de delegado, escrivão e investigador (concurso PC BA).

De acordo com o governador Rui Costa, o edital do certame terá a oferta de 1.000 vagas com a seguinte divisão:

100 vagas para Delegados

100 vagas para Escrivães

800 para Agentes

Com a comissão formada, o edital depende apenas da escolha da banca organizadora para ser publicado.

Mais detalhes AQUI!

Concurso PC AC

Em transmissão ao vivo, o governador do estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou a realização de um novo concurso público para a Polícia Civil do Acre (concurso PC AC).

Concurso PC SC

A Polícia Civil do estado de Santa Catarina (PC SC) tem um novo edital de concurso público anunciado para o primeiro semestre de 2022.

O número de vagas, assim como os cargos, não foi informado. No entanto, o órgão solicitou o preenchimento de 829 vagas por meio de concurso público.

Concurso Policial: editais previstos PP

Concurso Agepen DF

O concurso público para Agente Penitenciário no Distrito Federal (concurso Agepen DF) pode ter edital publicado até novembro. As informações foram dadas pelo deputado distrital Reginal Sardinha, por meio das redes sociais.

O concurso Agepen DF foi autorizado para 1.179 vagas, sendo 400 imediatas.

Concurso Agepen PE

O secretário de segurança pública do estado de Pernambuco, Pedro Eurico, reafirmou a autorização do novo concurso para a Polícia Penal (concurso Polícia Penal PE) e frisou que o edital pode sair a qualquer momento.

Concurso Agepen TO

No Diário Oficial de Tocantins do dia 16 de abril, o concurso Polícia Penal TO apareceu e reacendeu as expectativas de um novo certame. Em portaria, servidores públicos foram designados para planejar o orçamento autorizado para seleção. Além disso, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2021 prevê verba para o novo certame.

Concurso Agepen RN

O concurso Agepen RN tornou público o edital de remoção interna dos seus servidores. Muitas vezes, isso é o indício de estudos visando novas contratações.

O último concurso Agepen RN teve edital publicado em 2017, organizado pela banca IDECAN e com a oferta de 571 vagas no cargo de agente penitenciário.

Concurso Polícia Penal PB

O secretário da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), coronel Sérgio Fonseca, afirmou que um novo edital para um concurso Polícia Penal PB está sendo estudado.

Concurso Sejus ES

O edital do concurso para a Secretaria de estado da Justiça do estado do Espírito Santo deve ser publicado até fevereiro de 2022 (concurso Sejus ES). Serão 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. O salário inicial é de R$ 3.107,65, além de R$ 300 de auxílio refeição.

Concurso Sejus MG

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (concurso Sejusp) planeja publicar um novo edital para a carreira de agente socioeducativo em 2022.

Saiba mais aqui!

Concurso Polícia Penal PE

Saiu a banca do concurso da Polícia Penal de Pernambuco (concurso Polícia Penal PE). O Cebraspe será a empresa responsável pelo edital, que pode ofertar 200 vagas imediatas, além de 800 vagas para cadastro reserva.

Saiba mais clicando AQUI!

Concurso Policial: editais previstos Bombeiros

Concurso Bombeiro ES

O edital de concurso para o Corpo de Bombeiros do estado do Espírito Santo tem banca definida para as provas objetivas e demais etapas do certame destinado ao preenchimento de 80 vagas (concurso Bombeiro ES).

Saiba mais clicando aqui!

Concurso Bombeiro RO

O concurso Bombeiro RO já tem comissão formada. Os próximos passos são a escolha da banca organizadora e publicação do edital.

Concurso Bombeiro PA

O processo de escolha de banca para o concurso público do Corpo de Bombeiros do Pará (concurso Bombeiros PA) foi oficialmente iniciado o dia 18 de agosto, de acordo com secretária do Planejamento do Pará, Hanna Ghassan.

O concurso Bombeiros PA será para a seleção de Praças no quadro permanente do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Em fevereiro, o governador do estado havia anunciado que o próximo concurso Bombeiros PA seria para 405 vagas imediatas.

Concurso Bombeiro PB

O governador da Paraíba, além de anunciar novo concurso PC PB, também declarou que um novo concurso PM PB e um novo concurso Bombeiros PB estão em avaliação.

Concurso Bombeiro PI

O governador do estado do Piauí, Wellington Dias, anunciou a publicação do edital do concurso para o Corpo de Bombeiros em até 20 dias (concurso Bombeiro PI).

A corporação tem autorização para o preenchimento de 60 vagas no cargo de soldado, que exige nível médio. Ainda de acordo com o representante do estado, as provas objetivas deverão ser aplicadas ainda em 2021.

Concurso Bombeiro DF

Foi promulgado o dispositivo que permite o governo do Distrito Federal contratar mais policiais militares e bombeiros. Saiba mais detalhes aqui

Concurso Bombeiro BA

O Corpo de Bombeiros do estado da Bahia anunciou a realização de um novo concurso com 40 vagas para o cargo de oficial, destinado a candidatos de nível médio (concurso Bombeiro BA).

O anúncio foi feito na última segunda-feira (19/7) por meio de redes sociais oficiais da própria corporação. Conforme a publicação, também serão ofertadas vagas internas com a seguinte divisão:

Quadro de Oficiais Bombeiros Militares: 40 vagas;

Quadro de Oficiais Auxiliares Bombeiros Militares: 45 vagas; e

Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Bombeiros Militares: 30 vagas

Concurso policial: editais previstos Detran e Guarda Municipal

Concurso Detran PB

Com o último concurso realizado em 2013, o Departamento de Trânsito da Paraíba (concurso Detran PB) tem a publicação de um novo edital para servidores em análise.

Concurso Detran AM

O concurso Detran AM tem comissão formada. O concurso público foi autorizado para 210 vagas e está previsto para ocorrer ainda este ano.

Guarda Municipal João Pessoa

O secretário de segurança de João Pessoa, João Almeida, afirmou que já entregou ao Prefeito do Município, Cícero Lucena, o pedido de realização de um novo concurso Guarda Municipal de João Pessoa.

O número de vagas não foi anunciado.

Guarda Municipal de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou a realização de um novo concurso público para Guarda Municipal do município (concurso Guarda Municipal Manaus). Em anúncio, prefeito deu a previsão de o edital ser divulgado até o final do ano.

Guarda Municipal de Olinda

A Prefeitura de Olinda, em Pernambuco, autorizou a realização de um novo concurso público para o cargo de Guarda Municipal (concurso Guarda Municipal Olinda). O anúncio foi feito pelo próprio prefeito da cidade, Professor Lupércio.

Guarda Municipal de São Paulo

A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo tornou pública a comissão organizadora da seleção, que irá prover 1.700 vagas.

Veja mais detalhes!

Editais recentes: inscrições encerradas

Concurso SEAS CE

Foi publicado um edital de contratação temporária para a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (concurso Seas CE). Ao todo, estão disponíveis 173 vagas imediatas de nível médio e nível superior.

Concurso Polícia Penal MG

Foi publicado o edital do concurso para a Polícia Penal de Minas Gerais (concurso Polícia Penal MG) com a oferta de 2.420 vagas para candidatos de nível médio. Interessados poderão se inscrever do dia 22 de outubro até o dia 21 de novembro. Os salários iniciais são de R$ 4.631,25 e as provas estão marcadas para o dia 16 de janeiro.

Guarda Municipal de Sousa (PB)

O concurso Sousa PB para a Prefeitura tornou público edital com 235 vagas em diversas áreas do serviço público municipal, incluindo a Guarda Municipal.

Os candidatos poderão realizar suas inscrições de 18 de outubro a 18 de novembro.

Concurso PM PR

A Polícia Militar do estado do Paraná (concurso PM PR) publicou um novo edital de concurso público destinado ao preenchimento de 70 vagas para candidatos de nível médio. Interessados poderão se candidatar a partir do dia 13 de setembro a 10 de novembro de 2021, no site da UFPR, banca organizadora do edital. A taxa de inscrição é de R$ 155,00. Os candidatos serão avaliados por meio de cinco etapas, sendo a primeira e prova objetiva prevista para ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2022.

Concurso PC PB

O edital do concurso público da Polícia Civil da Paraíba (concurso PC PB) foi publicado e trouxe 1.400 vagas disponíveis. Os cargos abrangem carreiras de nível superior, com salários até R$ 11 mil.

As vagas do concurso PC PB seguirão a seguinte distribuição:

Delegado (120 vagas)

Escrivão (515 vagas)

Agente de Investigação (400 vagas)

Perito Oficial Criminal – Geral (57 vagas)

Perito Oficial Criminal – Biologia (5 vagas)

Perito Oficial Criminal – Engenharia (10 vagas)

Perito Oficial Criminal – T.I (5 vagas)

Perito Oficial Médico – Legal/Geral (40 vagas)

Perito Oficial Médico – Legal/Psiquiatria (5 vagas)

Perito Oficial Médico – Legal/Patologia (5 vagas)

Perito Oficial Odonto – Legal/Geral (10 vagas)

Perito Oficial Químico – Legal/Geral (30 vagas)

Perito Oficial Químico – Legal/Química (5 vagas)

Técnico em Perícia (68 vagas)

Necrotomista (25 vagas)

Necrotomista – Enfermagem (40 vagas)

Os candidatos poderão se inscrever até o dia 11 de novembro.

Concurso ISE AC

O concurso ISE AC (Instituto Socioeducativo do Acre) teve edital publicado. As inscrições deverão ser feitas na página oficial do concurso ISE AC no site da banca IBADE, entre os dias 6 de outubro a 8 de novembro.

As vagas são destinadas aos cargos de agente socioeducativo, técnico administrativo e operacional (auxiliar administrativo, técnico de informática e motorista), assistente social e psicólogo.

Concurso PC RJ

O edital para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi publicado com a oferta de 350 vagas imediatas para todos os níveis de escolaridade. As oportunidades estão divididas entre os cargos de Auxiliar de necropsia (10 vagas), Técnico de necropsia (10 vagas), Investigador (200 vagas), Inspetor (100 vagas), Perito criminal (5 vagas) e Perito legista (25 vagas). Interessados poderão se inscrever do dia 27 de setembro ao dia 26 de outubro.

Concurso Marinha

Fui publicado um edital de concurso Marinha com 129 vagas para ingresso no Colégio Naval. (confira mais detalhes aqui)

As vagas estão divididas em 103 para a ampla concorrência e as demais destinadas a candidatos negros. O Colégio Naval (CN) é um estabelecimento de ensino da Marinha sediado em Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro.

Concurso PC RJ Delegado

O edital do concurso PC RJ para o cargo de delegado foi publicado com 50 vagas. As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira: 32 para ampla concorrência, 10 para negros e índios, três para candidatos pessoas com deficiência e cinco para hipossuficientes (baixo grau econômico).

As provas objetivas será aplicadas na data provável de 12 de dezembro deste ano.

Concurso PM MG

São dois editais de concurso PMMG publicados. O primeiro oferta 1.653 vagas para o cargo de Soldado, e o segundo 120 vagas para oficiais.

Concurso PC CE

O concurso PC CE teve edital publicado e trouxe 500 vagas imediatas para os cargos de Escrivão e Inspetor. Os salários iniciais são por volta de R$ 3,7 mil e cargos exigem nível superior completo.

Concurso PCDF

O concurso PCDF foi retomado. As provas foram remarcadas para os dias 21 e 22 de agosto. A banca Cebraspe organiza ambas as seleções, para os cargos de agente e escrivão, com a oferta 2.100 vagas para candidatos com nível superior de escolaridade.

Concurso PM AL

O edital do concurso PM AL foi publicado. Ao todo, são ofertadas 1.060 vagas, distribuídas entre os cargos de Soldado e Oficial. Ambos cargos exigem nível médio completo e os salários podem chegar a até R$ 8 mil, após o Curso de Formação. O certame é organizado pela banca Cebraspe.

Concurso PC RN

A retomada do concurso para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (concurso PC RN) foi oficializada. As provas foram remarcadas para os dias 11 e 18 de julho.

O edital do concurso PC RN para 301 vagas imediatas foi publicado no final de 2020. O concurso público tem as oportunidades distribuídas entre os cargos de Delegado, Agente e Escrivão.

Concurso Bombeiro AL

Foi publicado o edital do concurso Bombeiro AL. O concurso público para o Corpo de Bombeiros de Alagoas é organizado pelo Cebraspe e oferta 170 vagas imediatas distribuídas entre os cargos de Aspirante a Oficial e Soldado.

Concurso PM PI

O edital do concurso PM PI enfim foi publicado com a oferta de 690 vagas divididas entre os cargos de soldado e o oficial, de níveis médio e superior respectivamente.